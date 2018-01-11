США в ближайшее время объявят о введении новых санкций против России

Власти США в ближайшее время объявят о введении антироссийских санкций в соответствии с законопроектом, подписанным президентом страны Дональдом Трампом 2 августа. Об этом сообщил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин в ходе брифинга в Белом доме.

«Как мы уже говорили, мы работаем над ними. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чем мы сконцентрированы», — ответил глава финансового ведомства на вопрос о вступлении в силу рестрикционных мер в отношении России. Его цитирует ТАСС.

Закон «о противодействии противникам Америки посредством санкций» был принят конгрессом США в конце июля 2017 года и подписан президентом Дональдом Трампом 2 августа. Документ ужесточает односторонние ограничения в отношении России, Ирана и КНДР.

11 января директор Госдепартамента США по политическому планированию Брайн Хук заявил, что введенные Вашингтоном санкции против Пхеньяна ощущаются внутри КНДР. По его мнению, эта политика заставит власти Северной Кореи сесть за стол переговоров.