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МИД связал готовящиеся санкции США с выборами в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Готовящиеся персональные санкции США против России — это попытка повлиять на ситуацию в стране в преддверии выборов, которые состоятся в марте 2018 года. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. 

«Мы относимся ко всему этому философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов», — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее, 12 января, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве США сообщила, что около 50 предпринимателей и высокопоставленных чиновников могут попасть под новые американские санкции против России. Комментируя сообщения журналистов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил наличие множества слухов вокруг отношений двух стран. Он также подчеркнул, что Москва отреагирует должным образом только после получения официального списка от США. 

Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине в 2014 году. Киев и западные страны обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия неоднократно отвергала обвинения, называя их неприемлемыми, и заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. 

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