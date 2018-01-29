Санкционный донос

Администрация США представила в конгрессе так называемый кремлевский доклад. Документ может стать основой для нового пакета антироссийских санкций. Детали доклада пока опубликованы не были, равно как и не было принято решение об оглашении приведенных в нем фактов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, составление документа — не что иное, как попытка повлиять на внутреннюю ситуацию в России перед мартовскими выборами. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв уверен, что США таким образом «пытаются отпугнуть» от Москвы потенциальных партнеров.

По окончании закрытых слушаний сенаторы и конгрессмены должны решить, предавать ли документ огласке. При этом в феврале Вашингтон, судя по всему, объявит о введении очередного пакета санкций против РФ. Речь идет о дополнении к федеральному закону «О противодействии противникам США посредством закона о санкциях» (CAATSA), принятому конгрессом и одобренному президентом Дональдом Трампом в начале августа. Приниматься новые ограничения будут именно на основе «кремлевского доклада», в котором приводится информация о лицах и компаниях, на которые потенциально могут быть распространены рестрикции.

В работе над документом также принимали участие аналитики центра The Atlantic Council. Примечательно, что с 2014 года его председателем является посол США в РФ Джон Хантсман.

— Целями санкций станут российские компании — в специальном разделе документа будут указаны меры против них. В этот список будут включены госбанки и энергетические предприятия, — рассказал старший научный сотрудник The Atlantic Council Андерс Ослунд, в 1990-е годы работавший советником правительства РФ. — Главным определяющим органом является Минфин, однако в этом процессе принимают участие и другие ведомства. Наша группа, в которую кроме меня входят Дэн Фрид, Андрей Илларионов и Андрей Пионтковский, подготовила специальный документ, где акцент сделан на необходимости персональных санкций. В список могут попасть дети топ-менеджеров российских государственных и частных компаний, причем с достаточно раннего возраста.

По данным двух источников «Известий» в политических кругах Вашингтона, работа над новым санкционным списком закончилась еще в середине января, а кто именно вошел в список — пока держится в строжайшем секрете.

Ведущий эксперт центра Gulf State Analytics (Вашингтон) Теодор Карасик в беседе с «Известиями» обратил внимание, что США внимательно наблюдают за деятельностью российских компаний. По его информации, энергетические корпорации, госбанки и военно-технические предприятия наверняка окажутся в списке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что «кремлевский доклад» — попытка вмешаться во внутренние дела России и повлиять на предстоящие выборы главы государства. По его словам, важно проанализировать, какие решения последуют за публикацией документа, после чего будет реагировать и Москва.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв напомнил «Известиям», что презентация доклада в конгрессе — это «исполнение соответствующего закона». А уже на основе полученной информации американские законодатели примут решение о дальнейших шагах.

— Это еще не виток новых санкций, но продолжение порочной санкционной логики. Даже если не будет прямого эффекта от таких решений, он будет опосредованным и негативным. Этот доклад — очередная кампания по отпугиванию от России и ее предприятий партнеров, — заявил сенатор.

Однако драматизировать ситуацию неправильно, уверен Константин Косачёв. По его мнению, санкционная история «затянется надолго», поэтому надо научиться жить в сложившихся условиях.

По мнению главы временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, США пытаются применить «кремлевский доклад» за пределами своей национальной юрисдикции, что незаконно с точки зрения международного права.

— Запретить им это написать мы не можем. Но это подрывает международную обстановку, в мире нарастает напряжение, а это уже вопрос их политической ответственности, — сказал сенатор «Известиям».

Старший научный сотрудник Центра США и Канады РИСИ Сергей Михайлов напомнил, что США давно берут на себя роль ментора во всех вопросах, до которых могут дотянуться. И делают это, прикрываясь защитой прав человека.

— Нет института, который наказывает за нарушение международных правил, поэтому эти правила каждый толкует в силу своих способностей. США могут позволить себе такие штуки. Но было бы наивно с их стороны думать, что этим они могут дестабилизировать ситуацию в России перед выборами. У нас стабильная ситуация, и подорвать ее каким-то докладом невозможно, — отметил эксперт. — Это очередная попытка психологического давления на российское руководство и страну, попытка пощекотать нервы. Как санкции, которые ввели, чтобы что-то требовать взамен их отмены.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что речь идет не только о попытке дестабилизировать ситуацию, но и о желании произвести впечатление на ряд приближенных к Владимиру Путину персоналий.

— Однако у этих санкций двойное дно: это не персональная, а секторальная часть, где США последовательно пытаются незаконным образом создать для своих компаний благоприятные конкурентные условия в ущерб российским коллегам, — отметил эксперт.

Председатель совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин, ранее работавший в ЦБ, отметил, что цель грядущих санкций — экономически ограничить Россию.

— Внешняя торговля приносит доход, технологически позволяет развивать промышленность. А санкции против конкретных физлиц — это больше психологическое давление, — отметил Олег Вьюгин в беседе с «Известиями».

На момент подготовки номера в печать «кремлевский доклад» опубликован не был. Однако Белый дом обещает предать документ гласности в ближайшее время. Уже очевидно, что документ может заложить почву для введения новых санкций против России и Москве придется на это как-то реагировать.