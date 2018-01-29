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Санкционный донос

В Москве «кремлевский доклад» назвали попыткой США вмешаться в ситуацию в стране и запугать партнеров России
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Фото: Getty Images/John Greim
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Администрация США представила в конгрессе так называемый кремлевский доклад. Документ может стать основой для нового пакета антироссийских санкций. Детали доклада пока опубликованы не были, равно как и не было принято решение об оглашении приведенных в нем фактов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, составление документа — не что иное, как попытка повлиять на внутреннюю ситуацию в России перед мартовскими выборами. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв уверен, что США таким образом «пытаются отпугнуть» от Москвы потенциальных партнеров.

Москва проанализирует последствия публикации «кремлевского доклада» США

По окончании закрытых слушаний сенаторы и конгрессмены должны решить, предавать ли документ огласке. При этом в феврале Вашингтон, судя по всему, объявит о введении очередного пакета санкций против РФ. Речь идет о дополнении к федеральному закону «О противодействии противникам США посредством закона о санкциях» (CAATSA), принятому конгрессом и одобренному президентом Дональдом Трампом в начале августа. Приниматься новые ограничения будут именно на основе «кремлевского доклада», в котором приводится информация о лицах и компаниях, на которые потенциально могут быть распространены рестрикции.

В работе над документом также принимали участие аналитики центра The Atlantic Council. Примечательно, что с 2014 года его председателем является посол США в РФ Джон Хантсман.

— Целями санкций станут российские компании — в специальном разделе документа будут указаны меры против них. В этот список будут включены госбанки и энергетические предприятия, — рассказал старший научный сотрудник The Atlantic Council Андерс Ослунд, в 1990-е годы работавший советником правительства РФ. — Главным определяющим органом является Минфин, однако в этом процессе принимают участие и другие ведомства. Наша группа, в которую кроме меня входят Дэн Фрид, Андрей Илларионов и Андрей Пионтковский, подготовила специальный документ, где акцент сделан на необходимости персональных санкций. В список могут попасть дети топ-менеджеров российских государственных и частных компаний, причем с достаточно раннего возраста.

По данным двух источников «Известий» в политических кругах Вашингтона, работа над новым санкционным списком закончилась еще в середине января, а кто именно вошел в список — пока держится в строжайшем секрете.

Ведущий эксперт центра Gulf State Analytics (Вашингтон) Теодор Карасик в беседе с «Известиями» обратил внимание, что США внимательно наблюдают за деятельностью российских компаний. По его информации, энергетические корпорации, госбанки и военно-технические предприятия наверняка окажутся в списке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что «кремлевский доклад» — попытка вмешаться во внутренние дела России и повлиять на предстоящие выборы главы государства. По его словам, важно проанализировать, какие решения последуют за публикацией документа, после чего будет реагировать и Москва.

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв напомнил «Известиям», что презентация доклада в конгрессе — это «исполнение соответствующего закона». А уже на основе полученной информации американские законодатели примут решение о дальнейших шагах.

— Это еще не виток новых санкций, но продолжение порочной санкционной логики. Даже если не будет прямого эффекта от таких решений, он будет опосредованным и негативным. Этот доклад — очередная кампания по отпугиванию от России и ее предприятий партнеров, — заявил сенатор.

Однако драматизировать ситуацию неправильно, уверен Константин Косачёв. По его мнению, санкционная история «затянется надолго», поэтому надо научиться жить в сложившихся условиях.

По мнению главы временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, США пытаются применить «кремлевский доклад» за пределами своей национальной юрисдикции, что незаконно с точки зрения международного права.

— Запретить им это написать мы не можем. Но это подрывает международную обстановку, в мире нарастает напряжение, а это уже вопрос их политической ответственности, — сказал сенатор «Известиям».

Старший научный сотрудник Центра США и Канады РИСИ Сергей Михайлов напомнил, что США давно берут на себя роль ментора во всех вопросах, до которых могут дотянуться. И делают это, прикрываясь защитой прав человека.

— Нет института, который наказывает за нарушение международных правил, поэтому эти правила каждый толкует в силу своих способностей. США могут позволить себе такие штуки. Но было бы наивно с их стороны думать, что этим они могут дестабилизировать ситуацию в России перед выборами. У нас стабильная ситуация, и подорвать ее каким-то докладом невозможно, — отметил эксперт. — Это очередная попытка психологического давления на российское руководство и страну, попытка пощекотать нервы. Как санкции, которые ввели, чтобы что-то требовать взамен их отмены.

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Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что речь идет не только о попытке дестабилизировать ситуацию, но и о желании произвести впечатление на ряд приближенных к Владимиру Путину персоналий.

— Однако у этих санкций двойное дно: это не персональная, а секторальная часть, где США последовательно пытаются незаконным образом создать для своих компаний благоприятные конкурентные условия в ущерб российским коллегам, — отметил эксперт.

Председатель совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин, ранее работавший в ЦБ, отметил, что цель грядущих санкций — экономически ограничить Россию.

— Внешняя торговля приносит доход, технологически позволяет развивать промышленность. А санкции против конкретных физлиц — это больше психологическое давление, — отметил Олег Вьюгин в беседе с «Известиями».

На момент подготовки номера в печать «кремлевский доклад» опубликован не был. Однако Белый дом обещает предать документ гласности в ближайшее время. Уже очевидно, что документ может заложить почву для введения новых санкций против России и Москве придется на это как-то реагировать.

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