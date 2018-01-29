В Белом доме пообещали усиление санкций против России

Представив конгрессу так называемый кремлевский доклад, администрация США намерена усилить санкции в отношении России, заявил представитель Белого дома Радж Шах.

«Эта администрация проявляет жесткость в отношении России. Мы собираемся идти дальше в части санкционного законодательства», — приводит ТАСС заявление Шаха в эфире CNN.

Он добавил, что администрация США намерена «сделать еще один шаг вперед» в вопросе антироссийских санкций, а президент Дональд Трамп уже на многих фронтах бросил вызов интересам России.

В то же время Шах заявил, что Вашингтон должен сотрудничать с Москвой на Ближнем Востоке, по Украине и другим вопросам.

Ранее сообщалось, что Москва намерена проанализировать последствия публикации «кремлевского доклада», который в ближайшее время должен поступить в конгресс США. Ожидается, что после представления конгрессу «кремлевского доклада» под новые санкции могут попасть порядка 50 предпринимателей и чиновников.