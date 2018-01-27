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Дворкович назвал бессмысленными новые санкции США против России

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что новые санкции США против РФ безосновательны и бессмысленны.

«И прежние, и эти санкции абсолютно бессмысленны и не обоснованы ничем. [Они] не ведут ни к какому положительному результату ни для США, ни для кого в мире», –– сказал Дворкович в кулуарах Hackaton 2025 в Сколково.

Он отметил, что, несмотря на ограничения Вашингтона, РФ продолжит развиваться.

«Поэтому мы будем просто продолжать работать и достигать лучших результатов, –– добавил вице-премьер, пошутив, что расширение санкций против компаний РФ похоже на карточную игру:  –– 21 плюс 21? Такое ощущение, что они в какую-то карточную игру играют».

26 января минюст США сообщил о введении санкций против ряда дочерних структур «Сургутнефтегаза», «Силовые машины» и «Технопромэкспорт». Также ограничения затронули замглаву Минэнерго Андрея Черезова и директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгения Грабчака. Причиной расширения ограничений названы ситуация на Украине и Крым.

В Совете Федерации заявили, что санкции не имеют отношения к политике, это торговая война.

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