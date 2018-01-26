В Совфеде отреагировали на новые санкции США против России

Новые санкции США против России к политике отношения не имеют, это торговая война. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это не политика санкций, а политика максимального сдерживания растущей России. Американцы объявили нам торговую войну. Мы сделаем из этого выводы и будем двигаться дальше», –– сказал сенатор.

Официальной причиной расширения санкций Вашингтон назвал ситуацию на Украине и Крым.

«Никакого давления санкции ни в этом, ни в другом вопросе на Россию не оказали и не окажут. Позиция РФ по Крыму не изменится никогда», –– подчеркнул Джабаров.

Он также рассказал, что Россия может расширить ряд мер, которые уже приняла в ответ на ограничения США.

«Я не могу раскрыть их суть, но они уже действуют и раздражают американцев», –– сказал сенатор.

При этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что Москва уже спланировала контрмеры.

«Мы уже спланировали некие решения, которые, я убежден, полностью избавят нас от этой чумы», –– цитирует «Газета.ру» Рогозина.

26 января портал iz.ru сообщил о введении санкций против ряда дочерних структур «Сургутнефтегаза», «Силовые машины» и «Технопромэкспорт». Также ограничения затронули замглаву Минэнерго Андрея Черезова и директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгения Грабчака.