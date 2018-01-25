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Рябков рассказал о проработке возможных ответных мер Москвы на санкции США

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Фото: Global Look Press/Bai Xueqi
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Россия сразу ответит на новые санкции США, если таковые будут введены. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 

При этом Рябков отмечает, что необходимо дождаться решения Вашингтона, чтобы избежать спекуляций на эту тему.  

— Необходимо дождаться развития событий с точки зрения объявления американцами тех или иных решений. А отвечать мы, безусловно, будем. Вопросы соотношения между практическими действиями и вербальной реакцией составляют предмет отдельного рассмотрения и решения, — сказал он.

По словам заместителя министра иностранных дел, сейчас Москва прорабатывает несколько вариантов реагирования.

— Все варианты находятся в проработке, а все опции ответа будут на столе у президента Российской Федерации, когда и если дойдет до необходимости отвечать не только вербально, но и материально на возможные враждебные шаги по отношению к России, — заявил Рябков.

Ожидается, что США объявят о новых ограничительных мерах против России 29 января. Как пишут СМИ, в санкционный список попадут около 50 бизнесменов, а также несколо нефтегазовых компаний.  

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Санкционный маятник

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