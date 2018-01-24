В Совфеде отреагировали на новые санкции США против КНДР

Новые санкции США против КНДР незаконны и опасны на фоне начавшегося диалога между Пхеньяном и Сеулом. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Новые санкции США в отношении КНДР незаконны, несвоевременны и опасны, особенно на фоне хрупкого диалога между двумя Кореями», –– сказал сенатор.

24 января минфин США расширил санкционные списки по КНДР, включив в них министерство нефтяной промышленности Северной Кореи, шесть судов, 16 физических и юридических лиц и девять организаций.

Переговоры между КНДР и Южной Кореей стартовали 9 января в приграничном пункте Пханмунджон. Этот этап переговоров по нормализации отношений двух стран стал первым за три года. Стороны обсудили участие Северной Кореи в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане и договорились возобновить переговоры по военным вопросам.