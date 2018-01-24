Канадская транспортная компания обвинила Россию и КНДР в кибератаках

Канадская транспортная компания Metrolinx, которая обеспечивает работу систем общественного транспорта и аэропорта Торонто, сообщила о хакерской атаке на ее серверы. Об этом заявила представительница компании Анна-Мари Эйкинс в эфире телеканала CBC.

По ее словам, взлом компьютерных систем произошел в январе, но действия киберпреступников не нарушили работу систем безопасности и конфиденциальность.

Другой источник телеканала в транспортной компании заявил, что атаку организовали хакеры из КНДР, запустив вирус через Россию.

15 января портал iz.ru писал, что Центральное разведывательное управление США в своем отчете обвинило Россию в создании вируса Petya для атаки на Украину в 2017 году.