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Минфин США расширил санкционные списки по КНДР

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Фото: wikipedia.org/Joebengo
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Министерство финансов США расширил санкционные списки по КНДР, включив в них 16 лиц и девять организаций, министерство нефтяной промышленности Северной Кореи, а также шесть судов.

Информация об этом размещена в среду, 24 января, на сайте ведомства.

Среди попавших под санкции — физлица и юрлица, зарегистрированные в Китае, России и Абхазии, сообщает «РИА Новости».

18 января президент США Дональд Трамп обвинил Россию в оказании помощи КНДР. Американский лидер уверен, что Россия «совсем не помогает» в разрешении ситуации на Корейском полуострове.

30 декабря агентство Reuters опубликовало информацию о том, что российские танкеры в октябре и ноябре 2017 года неоднократно перекачивали нефть на суда КНДР. Факт поставок якобы подтвердили несколько источников, однако причастность РФ не установлена. Москва эти обвинения опровергла.

Совет Безопасности ООН ужесточил санкции в отношении КНДР 22 декабря. Решением СБ введены ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, от всех стран мира потребовали депортировать на родину трудовых мигрантов из Северной Кореи. 

Санкции введены в ответ на испытание баллистической ракеты, проведенное Пхеньяном 29 ноября.

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