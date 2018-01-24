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Власти США заявили о росте угрозы со стороны КНДР

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Фото: Global Look Press/ZUMA/James E. Foehl
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Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о росте угрозы со стороны КНДР. При этом он отметил, что политика американского лидера Дональда Трампа сплотила мировое сообщество вокруг необходимости денуклеаризации Корейского полуострова.

«Опасность растет, и важно нам всем осознать суть этого режима и то, насколько велика угроза миру с его стороны», — цитирует советника «РИА Новости»

При этом он отметил, что в 2017 году некоторые страны, прежде всего Китай, начали использовать механизм экономического давления на КНДР.

«Все осознают, что мы не можем повторять ошибки прошлого, когда создавалась иллюзия успеха на переговорах», — сказал он, отметив, что в это время в КНДР продолжали преследовать цель по разработке ядерной и баллистической программ.

Ранее 23 января сообщалось, что более половины граждан США (52%) опасаются, что американский президент может неправомерно использовать ядерное оружие и нанести удар по какой-нибудь стране. 

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