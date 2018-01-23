Более 50% американцев опасаются применения ядерного оружия Трампом

Более половины граждан США (52%) опасаются, что американский президент Дональд Трамп может неправомерно использовать ядерное оружие и нанести удар по какой-нибудь стране. Об этом свидетельствуют данные опроса газеты The Washington Post и телеканала ABC.

Так, 60% респондентов заявили, что не доверили бы Трампу ядерную кнопку, при этом 38% высказали противоположное мнение.

Среди тех, кто не хочет допуска Трампа к ядерному оружию, 90% выразили обеспокоенность, что американский лидер может нанести ядерный удар по какой-нибудь стране. Этот показатель составил около 52% от общего числа опрошенных.

В исследовании приняла участие 1 тыс. человек в период с 15 по 18 января, погрешность не превышает 3%.

В последние месяцы мировое сообщество было обеспокоено тем, что Дональд Трамп решил «помериться» ядерными кнопками с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Так, Трамп в своем Twitter написал, что «его кнопка больше и мощнее». Помимо этого, президент США неоднократно обещал «полностью уничтожить КНДР в случае необходимости».

13 января портал iz.ru сообщил, что группа бывших американских военных призвала ограничить право президента Трампа на использование ядерного оружия и возможности пуска ракет. По словам офицеров, американский лидер представляет собой угрозу США и всему миру.