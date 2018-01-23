Прямой эфир

Более 50% американцев опасаются применения ядерного оружия Трампом

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более половины граждан США (52%) опасаются, что американский президент Дональд Трамп может неправомерно использовать ядерное оружие и нанести удар по какой-нибудь стране. Об этом свидетельствуют данные опроса газеты The Washington Post и телеканала ABC.

Так, 60% респондентов заявили, что не доверили бы Трампу ядерную кнопку, при этом 38% высказали противоположное мнение.

Среди тех, кто не хочет допуска Трампа к ядерному оружию, 90% выразили обеспокоенность, что американский лидер может нанести ядерный удар по какой-нибудь стране. Этот показатель составил около 52% от общего числа опрошенных.

В исследовании приняла участие 1 тыс. человек в период с 15 по 18 января, погрешность не превышает 3%.

В последние месяцы мировое сообщество было обеспокоено тем, что Дональд Трамп решил «помериться» ядерными кнопками с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Так, Трамп в своем Twitter написал, что «его кнопка больше и мощнее». Помимо этого, президент США неоднократно обещал «полностью уничтожить КНДР в случае необходимости».

13 января портал iz.ru сообщил, что группа бывших американских военных призвала ограничить право президента Трампа на использование ядерного оружия и возможности пуска ракет. По словам офицеров, американский лидер представляет собой угрозу США и всему миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США будут наращивать ядерный потенциал из-за превосходства РФ в этой сфере
Эксперты из США оценили ядерный потенциал КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017