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США будут наращивать ядерный потенциал из-за превосходства РФ в этой сфере

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Россия обладает весомыми преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерного оружия, поэтому Штатам необходимо наращивать свой ядерный потенциал и модернизировать уже имеющееся вооружение. Об этом говорится в американской ядерной доктрине «Обзор ядерной политики», опубликованной в Huffington Post.

«Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах. Она создает большой набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями, обладающими разносторонними и современными характеристиками», –– говорится в документе.

В связи с этим доктрина США призывает модернизировать ядерную триаду, в которую входят атомные подводные ракетоносцы, стратегическая авиация и межконтинентальные баллистические ракеты.

Также отмечается, что Россия работает над созданием новой ракеты-перехватчика и баллистических ракет с ядерными боеголовками.

В свою очередь, США намерены усовершенствовать некоторые маломощные ракеты подводных лодках и вернуться к модернизации «крылатой ракеты с ядерной боеголовкой».

Пентагон, комментируя публикацию выдержек из доктрины, заявил, что у США есть несколько вариантов документа, который будет принят после одобрения президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

В декабре президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать обороноспособность страны, реагируя на развитие ракетных программ США.

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