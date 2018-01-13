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США хотят ужесточить санкции против Ирана за рамками ядерной сделки

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Вашингтон намерен добиться в ООН ужесточения оружейного эмбарго в отношении Ирана и ограничения ядерной программы страны без пересмотра условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщила постпред США при ООН Никки Хейли.

Представитель Вашингтона во Всемирной организации отметила, что президент Дональд Трамп ранее сделал решительный шаг, пояснив, что Соединенные Штаты продолжат участие в ядерной сделке, но не потерпят дестабилизирующего поведения Ирана.

Никки Хейли выразила надежду, что другие члены ООН поддержат инициативу США по ужесточению мер против ракетной программы Ирана и усилению оружейного эмбарго. Кроме того, постпред призвала «подавить спонсирование терроризма Ираном и продолжать освещать нарушения прав человека в этой стране»

«Все эти шаги могут быть приняты за рамками ядерной сделки, но если нам не удастся достичь по ним консенсуса, станет еще очевиднее факт, что ядерная сделка создает препятствие для мира», — приводит заявление Никки Хейли пресс-служба представительства.

12 января президент США Дональд Трамп потребовал от стран Евросоюза внести изменения в ядерную сделку. В противном случае американский лидер пообещал выйти из соглашения.

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