Эксперты из США оценили ядерный потенциал КНДР

В распоряжении Пхеньяна может находиться от 10 до 20 ядерных боеголовок, считают директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ганс Кристенсен и его коллега Роберт Норрис.

«Основываясь на доступной информации, мы с осторожностью оцениваем число боеголовок, для которых Северная Корея могла произвести достаточно радиоактивного материала, в 30–60. Она могла собрать от 10 до 20 боеголовок. Возможно, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки для ракет меньшей дальности, таких как «Нодон», — пишут эксперты в своей статье в журнале Bulletin of Atomic Scientists.

Кристенсен и Норрис отметили «значительный прогресс КНДР в реализации программы разработки ядерного оружия». При этом, по словам авторов, пока нет очевидных доказательств того, что Северная Корея может проводить успешный повторный вход в атмосферу, чтобы «представить готовую к действию ядерную боеголовку в радиусе межконтинентальной баллистической ракеты».

Как ранее сообщал портал iz.ru, в МИД Южной Кореи заявили, что Сеул и Вашингтон продолжат устрашение КНДР до тех пор, пока страна не откажется от ядерной и ракетной политики.