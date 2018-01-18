США и Южная Корея условились продолжать устрашение КНДР

КНДР будет сталкиваться с устрашением со стороны стратегических вооружений США до тех пор, пока не откажется от ядерной и ракетной политики, сообщил МИД Южной Кореи по итогам встречи Консультативной группы высокого уровня по вопросам расширенного сдерживания (EDSCG).

«Обе стороны решили продолжать размещение на ротационной основе в Республике Корея и ее окрестностях американские стратегические средства до тех пор, пока будет сохраняться ядерно-ракетная угроза Северной Кореи», — приводит «РИА Новости» сообщение южнокорейского МИДа.

Сеул и Вашингтон также договорились расширять меры по сдерживанию КНДР.

Со стороны США во встрече приняли участие заместитель госсекретаря Томас Шэннон и старший политический советник Пентагона Дэвид Трахтенберг. Со стороны Южной Кореи — первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Лим Сон Нам и заместитель министра обороны Со Чжу Сок.

Напомним, в преддверии Олимпиады в Южной Корее между Сеулом и Пхеньяном была достигнута договоренность о мерах по улучшению отношений. Стороны договорились также, что олимпийские сборные Южной Кореи и КНДР пройдут вместе и под одним флагом на церемонии открытия Игр в Пхёнчхане. Кроме этого, на Олимпиаде выступит общая женская сборная по хоккею, составленная из игроков КНДР и Южной Кореи.