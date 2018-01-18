Белый дом заявил о невозможности откладывания решения проблемы по КНДР

США больше не могут откладывать решение проблемы по КНДР. Об этом сообщил шеф аппарата Белого дома Джон Келли. Представитель Белого дома подчеркнул, что на сегодняшний день не осталось путей для решения проблемы.

«Нам надо иметь дело с этим парнем (северокорейским лидером Ким Чен Ыном. — Ред.). Не может быть такого, чтобы имелось ядерное оружие со средствами доставки, которое могло бы достичь территории США», — рассказал Келли в интервью телеканалу Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил ситуацию вокруг Северной Кореи с игрой в покер. Американский лидер считает, что стороны конфликта играют «очень сложную партию в покер и никто не хочет раскрывать свою карту».