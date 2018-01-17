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Госдеп: Россия и Китай разделяют с США ситуацию вокруг КНДР

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Фото: youtube.com
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Россия и Китай разделяют с США ситуацию вокруг КНДР. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

«И Китай, и Россия разделяют наши цели, это денуклеаризация Корейского полуострова. Они, как и США, и любая другая страна, не хотят, чтобы Ким Чен Ын разрабатывал ядерное оружие. Так что мы на одной стороне. Они не находились на встрече, они могут называть это (встречу в Ванкувере. — Ред.) так, как они хотят», — приводит слова Науэрт «Интерфакс».

Напомним, во вторник в Ванкувере началась встреча, посвященная кризису на Корейском полуострове. Во встрече принимают участие министры иностранных дел 16 стран, большинство из которых выступают против КНДР. Участники мероприятия планируют затронуть тему возможности морского перехвата судов, нарушающих санкции. Россия и Китай на встречу не были приглашены, однако США намерены проинформировать Москву и Пекин о результатах встречи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает вредной идею проведения в Ванкувере министерской встречи по КНДР.

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