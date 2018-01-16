Тиллерсон озвучил потенциальную тему переговоров между США и КНДР

В случае начала переговоров Соединенных Штатов и КНДР, их основным вопросом станет денуклеаризация Корейского полуострова.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на посвященной обсуждению северокорейского вопроса конференции в Ванкувере.

«Цель переговоров, если и когда мы к этому придем, полная, проверяемая и невозвратная денуклеаризация Северной Кореи. Все страны здесь объединены этой целью», — приводит его слова «РИА Новости».

Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон отвергает предложенный Россией для урегулирования ситуации в КНДР план «двойного замораживания».

Он отметил, что этот план уравнивает «легитимные военные учения» Южной Кореи с «незаконными действиями» КНДР.

Международная встреча по вопросу ситуации на Корейском полуострове стартовала в Ванкувере 15 января и продлится до 17 числа. Инициатором мероприятия выступили США и Канада. Для участия были приглашены 16 стран.

Как сообщал портал iz.ru, министр иностранный дел РФ Сергей Лавров заявил, что эта встреча может привести к дестабилизации ситуации на Корейском полуострове и назвал ее «вредной».

По словам главы российского МИД, истинной целью встречи в Ванкувере является выработка дополнительного механизма давления на Пхеньян, а Москва не поддерживает действия такого рода.