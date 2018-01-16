Сборные Южной Кореи и КНДР могут пройти на ОИ-2018 под общим флагом

Олимпийские сборные Республики Корея и Северной Кореи могут на церемониях открытия и закрытия Игр-2018 пройти под общим флагом с изображением контуров Корейского полуострова. Об этом заявил министр культуры, спорта и туризма То Чжон Хван, сообщает во вторник южнокорейская газета Dong-A Ilbo.

По словам То Чжон Хвана, такой проход будет символизировать мир, являющийся целью Олимпийских игр. «Обсуждение пока не завершено, но если стороны договорятся о совместном проходе спортсменов, то это произойдет под единым флагом с силуэтом Корейского полуострова голубого цвета на белом фоне», — цитирует министра ТАСС.

Предложенный план поддержала правящая демократическая партия «Тобуро». Но оппозиционная Корейская партия свободы выступила против, объяснив свое решение тем, что граждане страны будут разочарованы, если южнокорейская сборная не будет нести свой национальный флаг. Представители консерваторов напомнили, что ранее таких прецедентов, когда страна – организатор Олимпиады не могла поднять свой флаг на церемонии открытия Игр, не было, передает BFM.RU.

Напомним, ранее «Известиям» сообщили в южнокорейском олимпийском комитете, что с высокой долей вероятности спортсмены Юга и Севера пройдут в Пхёнчане под общим флагом Корейского полуострова, как уже бывало на Олимпиадах в начале 2000-х годов.

Отметим, потепление в отношениях между Южной и Северной Кореями наметилось в начале 2018 года. Государства провели переговоры на министерском уровне впервые за два года. Они прошли в пограничном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны решили, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхане делегацию, в которую войдут представители власти.

Финансовые издержки по приезду и пребыванию северокорейских спортсменов и членов делегации КНДР на Олимпийских играх в Пхёнчхане полностью возьмет на себя Сеул.