Две Кореи — один флаг

Сеул полностью возьмет на себя финансовые издержки по приезду и пребыванию северокорейских спортсменов и членов делегации КНДР на Олимпийских играх в Пхенчхане, рассказали «Известиям» в южнокорейском министерстве по делам объединения. Сколько именно человек из КНДР поедет на Игры в РК и каких расходов это потребует, должно решиться 20 января по итогам закрытой встречи в Лозанне между представителями Международного олимпийского комитета (МОК), оргкомитета Игр и национальных олимпийских комитетов обеих Корей. Но уже сейчас в южнокорейском олимпийском комитете «Известиям» заявили, что почти наверняка спортсмены Юга и Севера пройдут в Пхёнчане под общим флагом Корейского полуострова, как уже бывало на Олимпиадах в начале 2000-х.

лозанна Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Как рассказали «Известиям» в южнокорейском министерстве по делам объединения (а именно это ведомство курирует все связи с северным соседом), Сеул намерен взять на себя все расходы по пребыванию северокорейской делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане.

— В прошлом Республика Корея уже осуществляла финансирование команды из КНДР в спортивных мероприятиях, которые проводились на Юге, средства на это шли из Фонда межкорейского сотрудничества, — добавил представитель министерства.

В лучшие годы ежегодный бюджет этого фонда, созданного еще в 1991 году для укрепления гуманитарных, культурных и экономических связей между двумя Кореями, достигал в среднем около триллиона южнокорейских вон ($930 млн). Бюджет Фонда на текущий год был урезан решением правительства на фоне резкого обострения в межкорейских отношениях в декабре минувшего года, и сейчас он составляет 962,4 млрд южнокорейских вон, или порядка $899 млн.

азиатские игры Во время церемонии закрытия 17-й Азиатских игр в Инчхоне Фото: Global Look Press/Gao Jianjun

В 2014 году, когда северокорейские спортсмены приезжали в южнокорейский Инчхон на летние Азиатские игры, Сеулу это стоило $385 тыс. Сколько примерно денег потребуется сейчас, чтобы разместить северокорейскую олимпийскую делегацию, и какое число спортсменов отправится на соревнования в Пхёнчхан, станет яснее по итогам встречи в штаб-квартире МОК в Лозанне уже в эту субботу. Там соберется руководство самого МОКа, национальных олимпийских комитетов РК и КНДР и представители организационного комитета нынешних зимних Игр, стартующих 9 февраля. Правда, как пояснили «Известиям» в пресс-службе МОКа, встреча сторон будет закрытой для прессы.

Дальнейшие детали, касающиеся приезда северокорейцев на Юг, будут прорабатываться уже на следующей неделе на двусторонней основе. В частности, Сеулу и Пхеньяну предстоит определить дату инспекционной поездки представителей КНДР на олимпийские объекты до Игр. При этом оформлять визы гражданам КНДР не нужно — въезд каждого олимпийца в Южную Корею будет осуществляться с одобрения министерства по делам объединения, рассказали «Известиям» в самом ведомстве.

Между тем уже сейчас крайне вероятно, что в качестве жеста доброй воли Пхеньян примет предложение Сеула и даст добро на то, чтобы на церемонии открытия Олимпиады команды из Южной и Северной Кореи прошли вместе под единым флагом — флагом Корейского полуострова. Случай не беспрецедентный. В разгар дружественной по отношению к КНДР политики «солнечного тепла» при южнокорейских лидерах Ким Дэ Чжуне и Но Му Хене сборные обеих Корей, технически находящихся 65 лет в состоянии войны, уже шагали рука об руку под одним флагом на открытии Олимпийских игр 2000 и 2004 годов.

— Хотя это еще не подтверждено точно, мы считаем очень вероятным, что две страны выйдут единым строем, — сказали «Известиям» в Корейском олимпийском комитете.

Напомним, что буквально пару недель назад само участие Северной Кореи в Олимпиаде по другую сторону 38-й параллели казалось практически невозможным. Более того, ряд стран, включая США, ставили под сомнение даже участие собственных национальных сборных — по соображениям безопасности Игр — из-за частных ракетных пусков КНДР. Но вслед за решением США повременить с масштабными совместными маневрами с РК у Корейского полуострова, запланированных на то же время, что и Олимпиада, настроения в Пхеньяне резко поменялись.

обращение Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото: REUTERS/Yonhap

В новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын открыто высказал интерес к участию страны в Играх и продемонстрировал настрой на нормализацию межкорейских отношений. А уже на этой неделе в демилитаризованной зоне на границе двух стран прошли первые за два года переговоры представителей двух Корей — именно по их итогам Пхеньян выразил согласие направить своих спортсменов на Игры в Пхёнчхане. А МОК поддержал это решение не только словом, но и делом: если для всех других стран крайний срок процедуры квалификации спортсменов прошел 30 октября, то для атлетов из КНДР он был бессрочно продлен.

В предельно сжатые сроки наверняка решатся и формальности, связанные с необходимостью провести квалификацию северокорейских спортсменов на Игры. Ведь ожидать того, что Пхеньян, традиционно слабый в зимних видах спорта, на этот раз выставит сколь-либо значимое число спортсменов, не приходится. На прошлую зимнюю Олимпиаду в Сочи, например, никто из атлетов КНДР вообще не попал — по той причине, что никто не смог пройти квалификационный отбор. Да и за всю историю своего нерегулярного участия как в зимних, так и в летних Олимпиадах в зачете у КНДР — всего две олимпийских медали.

Но главное во всей этой истории, разумеется, не победа, а участие. И в случае с Корейским полуостровом, напряженность на котором весь прошлый год угрожала перерасти чуть ли не в войну, сам факт нынешнего участия сборной КНДР в Играх дает пусть и призрачный, но все-таки шанс если не на нормализацию, то хотя бы на затишье в регионе.