Всё идет по плану
Поступающие из Северной Кореи сообщения не оставляют сомнений в том, что правительство Ким Чен Ына продолжает осуществление программы радикальных экономических преобразований. О них молчит местная пресса, а государственные пропагандисты вместо крамольного слова «реформы» используют эвфемизм «улучшение системы управления экономикой». Однако даже официальные документы показывают, что ситуация в КНДР меняется стремительно и бесповоротно. О том, во что превращается некогда плановая экономика, читайте в материале iz.ru.
Северокорейские реформы весьма похожи на те, что начались под руководством Дэн Сяопина в КНР в конце 1970-х. Но есть и серьезное отличие от китайского прототипа: преобразования в Северной Корее не сопровождаются ни политической либерализацией, ни увеличением открытости страны внешнему миру.
Продукты из Северной Кореи можно найти и на китайских рынках
Планирование реформ началось довольно давно — почти два десятилетия назад. Еще в октябре 2000-го по решению Ким Чен Ира, отца и предшественника нынешнего северокорейского правителя, была создана так называемая группа 6.3, в состав которой входили как экономисты, так и представители ведущих министерств и ведомств. Она должна была подготовить программу экономических преобразований.
«Группа 6.3» выработала свои рекомендации к началу 2002-го, а претворение в жизнь их задумок началось 1 июля того же года. Реформы предусматривали резкое расширение прав промышленных предприятий и отмену карточной системы, а также легализацию многих форм рыночной торговли (рынки в КНДР существовали и раньше, но до этого там действовали многочисленные ограничения — не всегда, впрочем, соблюдавшиеся на практике).
К 2004-му северокорейские реформаторы разработали более радикальный вариант преобразований, предписывавший, в частности, перевод сельского хозяйства на семейный подряд, полную ликвидацию остатков монополии на внешнюю торговлю и резкое расширение прав директоров государственных предприятий (включая право продавать большую часть продукции на рынке по договорным ценам, нанимать и увольнять персонал, а также по своему усмотрению устанавливать размеры окладов для подчиненных).
Ким Чен Ир во время визита в Россию
Однако тогда эти меры реализованы не были. Увлечение Ким Чен Ира реформами оказалось недолгим, и с 2005 года он стал относиться к планам изменить структуру экономики с нарастающим беспокойством. Ким Чен Ир и его окружение боялись, что слишком быстрая перестройка экономики поставит под угрозу политическую стабильность в стране.
Всё изменилось с приходом к власти в 2011-м его сына. Ким Чен Ын собирается править страной много десятилетий, но для сохранения власти на длительный срок ему необходимо что-то сделать с северокорейской экономикой, всё сильнее отстающей от экономики соседних стран. До начала 1960-х ВВП на душу населения в Северной Корее был выше, чем в Южной, а до конца 1980-х КНДР по этому показателю превосходила и Китай. Но с тех пор ситуация изменилась кардинальным образом: разрыв с Южной Кореей по душевому ВВП — по меньшей мере 15-кратный. Сегодня оздоровление северокорейской экономики для руководства страны — вопрос политического, а возможно, и физического выживания.
Вторая волна северокорейских реформ началась с «указаний от 28 июня», которые Ким Чен Ын дал в 2012 году. В соответствии с новой политикой северокорейское сельское хозяйство стало переходить на семейный подряд. На практике это выглядит так. Крестьянская семья регистрируется в качестве «производственного звена», которому выделяется в долгосрочное пользование земельный надел. С этого надела «малое производственное звено» выплачивает натуральный налог размером от 10 до 35% урожая, а остальное поступает в полное распоряжение самих земледельцев. Сейчас стало известно, что переход на семейный подряд, начавшийся весной 2013-го, полностью завершился, так что по новой модели сегодня работает практически всё сельское хозяйство КНДР.
Северокорейская семья работает на рисовом поле
Результаты этой реформы оказались вполне предсказуемыми. Граждане, понимая, что после уплаты налога большая часть урожая останется в их руках, начали проявлять чудеса трудолюбия — и это при том, что они и до этого не имели привычки отлынивать от работы. Благодаря этому продовольственное положение в стране кардинально улучшилось. Урожай 2016 года стал лучшим за всю северокорейскую историю. С урожаем текущего года пока полной ясности нет, но очевидно, что и он будет неплохим. По крайней мере цены на зерно на рынках в ноябре были ниже, чем годом ранее, — а цены эти уже давно формируются по принципу спроса и предложения.
С 2015-го началась реформа предприятий. Что она собой представляет, можно понять, изучив новый «Закон о государственном предприятии», равно как и некоторые инструкции по его применению, что и довелось сделать автору этих строк.
Закон примечателен во многих отношениях. В частности, он не предусматривает существования централизованного планирования как такового. Текст закона подразумевает, что предприятие составляет собственную программу развития и потом доводит эту программу до сведения вышестоящих органов.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дает указания на тракторном заводе Kumsong
Правда, само понятие «план» в инструкциях сохранилось, однако в новой системе этот термин имеет совсем иное значение. В былые времена, в соответствии с советской моделью, подразумевалось, что для выполнения (или перевыполнения) плана надо задействовать все имеющиеся производственные мощности.
В нынешнем варианте так называемое плановое задание можно выполнить, задействуя производственные мощности только отчасти — на треть или несколько больше, в зависимости от типа предприятия. В итоге предприятие продает государству по символическим ценам предусмотренную «планом» часть продукции, а оставшиеся примерно две трети считаются внеплановыми и их можно реализовывать на рынке по договорным ценам. Иначе говоря, под политически выдержанным термином «план» скрывается теперь обычный налог.
Еще интереснее 38-я статья закона. В ней речь идет о том, что предприятия могут использовать частные денежные средства северокорейских граждан. Речь идет о фактической легализации псевдогосударственных компаний, появившихся в КНДР еще в 1990-е. Такие фирмы создаются частными лицами на собственные деньги и обычно управляются инвесторами, но при этом формально регистрируются как подразделения госпредприятий. Часть прибыли такая фирма отчисляет в бюджет, а остальное (опять-таки от половины до двух третей) ее владелец может тратить по собственному усмотрению, в том числе, конечно, и на приобретение товаров личного пользования (отсюда — стремительный рост количества бутиков в Пхеньяне). Сейчас эта практика «государственного крышевания» частников получила официальное оформление.
Ким Чен Ын инспектирует автомобильный завод
Разумеется, всё это не касается военной промышленности, которая остается государственной и управляется старыми методами. Однако начавшийся экономический рост существенно укрепляет финансовую базу страны, что помогает развивать и ВПК.
При этом северокорейские СМИ мало говорят о происходящих переменах. Правда, отдельные статьи о новых методах управления время от времени появляются на страницах официального рупора Трудовой партии Кореи — газеты «Нодон синмун». Само слово «реформа» (кстати, позаимствованное из китайского) является в КНДР чуть ли не ругательным. Полагается думать, что северокорейское государство, будучи создано величайшим гением всех времен и народов Ким Ир Сеном и его гениальными преемниками, не нуждается в реформах. Происходящие перемены описываются как «улучшение системы управления экономикой».
Северокорейские пропагандисты предпринимают серьезные усилия, чтобы представить все эти преобразования всего лишь легкой перенастройкой системы управления социалистической экономикой (хотя от социализма в стране осталось довольно мало).
Запуск баллистической ракеты Hwasong-12
Усилия мастеров официозного пиара оправданны с точки зрения политического руководства страны. Успешно развивая экономику, северокорейское государство и его правящая элита не могут позволить себе забывать о вопросах безопасности. За внешнюю безопасность отвечают генералы, ядерщики и ракетчики. А вот внутренняя безопасность — это скорее удел спецслужб и виртуозных пропагандистов, которым нужно показать гражданам и иностранцам: Великий наследник Ким Чен Ын ведет страну тем же курсом, что его отец и дед.
Как относиться к происходящему — решать читателю, однако бесспорно одно: Ким Чен Ын показал себя куда более эффективным лидером, чем ожидало подавляющее число иностранных наблюдателей. За время его правления жизнь большинства населения КНДР ощутимо улучшилась, в то время как жизнь меньшинства осталась примерно такой же, как и прежде. Далеко не все политические элиты нашей планеты могут похвастаться такими результатами, тем более если бы им пришлось действовать в столь непростых внешнеполитических условиях.
Автор — профессор университета Кукмин (Сеул)