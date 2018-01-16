США и Китай надеются на изменение «деструктивного поведения» КНДР

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин надеются, что переговоры между Сеулом и Пхеньяном приведут к изменениям в «деструктивном поведении» КНДР.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном во вторник по итогам состоявшейся 15 января телефонной беседы глав государств.

«Президент Трамп и председатель Си Цзиньпин признали возобновление межкорейского диалога и выразили надежду на то, что он может повлиять на деструктивное поведение Северной Кореи», — приводит ТАСС слова из документа.

Как сообщал портал iz.ru, переговоры по линии Сеул–Пхеньян возобновились после того, как глава Северной Кореи Ким Чен Ын выразил готовность отправить северокорейских спортсменов на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

Подробная информация по ситуации на Корейском полуострове и кризису, связанному с ядерными испытаниями в КНДР, доступна в сюжете портала iz.ru.