Премьер Японии заявил о намерении добиться от КНДР смены курса

Япония будет добиваться от Северной Кореи смены ее курса и отказа властей КНДР от реализации ракетно-ядерной программы. Правительство Японии будет проводить решительную внешнюю политику, направленную на реализацию данных целей, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

ТАСС сообщает, что об этом Абэ заявил в программной речи по случаю открытия очередной сессии парламента. Японский премьер назвал ядерную программу КНДР «важной и нависающей» угрозой.

«Ракетно-ядерная программа, которую развивает Северная Корея, является небывало важной и нависающей над нами угрозой», — приводит агентство его слова.

Ранее сообщалось, что Госдеп заявил о готовности применить силу в случае агрессии КНДР, а госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские дипломаты будут добиваться ужесточения санкций в отношении КНДР в случае очередных провокаций. Президент США Дональд Трамп сравнил ситуацию вокруг Северной Кореи с игрой в покер.