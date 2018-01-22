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Премьер Японии заявил о намерении добиться от КНДР смены курса

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Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
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Япония будет добиваться от Северной Кореи смены ее курса и отказа властей КНДР от реализации ракетно-ядерной программы. Правительство Японии будет проводить решительную внешнюю политику, направленную на реализацию данных целей, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

ТАСС сообщает, что об этом Абэ заявил в программной речи по случаю открытия очередной сессии парламента. Японский премьер назвал ядерную программу КНДР «важной и нависающей» угрозой.

«Ракетно-ядерная программа, которую развивает Северная Корея, является небывало важной и нависающей над нами угрозой», — приводит агентство его слова.

Ранее сообщалось, что Госдеп заявил о готовности применить силу в случае агрессии КНДР, а госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские дипломаты будут добиваться ужесточения санкций в отношении КНДР в случае очередных провокаций. Президент США Дональд Трамп сравнил ситуацию вокруг Северной Кореи с игрой в покер.

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