Делегация КНДР прибыла в Южную Корею для проверки олимпийских объектов

Делегация КНДР прибыла в Южную Корею для проверки площадок выступления художественных коллективов на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Как сообщили местные СМИ, делегация КНДР состоит из семи человек.

Представители КНДР пересекли границу и прибыли в Сеул на автобусе, откуда поездом, как планируется, проследуют к месту проведения Олимпиады.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал участие спортсменов из КНДР в Олимпиаде. Северная Корея выставит команду из 22 человек.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter