МОК согласовал участие северокорейских спортсменов в ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал участие спортсменов из КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

КНДР выставит на Игры команду из 22 человек. Они будут выступать в пяти дисциплинах в трех видах спорта, сообщил президент МОК Томас Бах.

Пхеньян и Сеул сформируют объединенную делегацию. Она будет представлена под флагом единой Кореи и в качестве гимна использовать песню «Ариран». Эта композиция популярна и на севере и на юге полуострова и занесена в список культурного наследия ЮНЕСКО.

МОК надеется, что достигнутые договоренности послужат началом переговорного процесса и мирного урегулирования на Корейском полуострове, подчеркнул Томас Бах.

По итогам встречи в Лозанне заключено четырехстороннее соглашение, сообщает «РИА Новости».

Документ подписали президент МОК Томас Бах, министр культуры и спорта Южной Кореи До Чжон Хван, президент национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Ки Хьюн, министр спорта КНДР Иль Гук Ким и президент оргкомитета ОИ в Пхенчхане Ли Хи Бом.

Как писал iz.ru, ранее северокорейская сторона сообщала о готовности выставить на Игры 550 спортсменов.