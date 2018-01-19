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Юг за север

Почему в Республике Корея далеко не все довольны олимпийским сближением с КНДР
Фото: Global Look Press/ZUMA/South Korean Unification Minis
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Юг за север
2018-01-18 14:39:06">
2018-01-18 14:39:06
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Южная Корея возьмет на себя все расходы по приему северокорейской олимпийской делегации в Пхенчхане. Сеул считает, что такая помощь соседу не противоречит режиму санкций ООН против КНДР, поскольку оказываться она будет не денежными отчислениями, а в виде материально-технической поддержки. Об этом «Известиям» рассказали в министерстве Республики Корея по объединению. Если же финансирование поездки Сеулом всё же будет запрещено, то затраты лягут на плечи Международного олимпийского комитета. Между тем в самой Южной Корее растет недовольство стремительным сближением Севера и Юга на спортивной почве, и дело тут не только в деньгах.

Две Кореи — один флаг
Сеул готов спонсировать участие северокорейцев в Олимпиаде, Пхеньян — к выходу команды на церемонии открытия Игр под знаменем Корейского полуострова

Вся северокорейская рать

Эта неделя оказалась богата на новые подробности, касающиеся участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане делегации из КНДР. 17 января по итогам переговоров представителей Сеула и Пхеньяна стороны объявили о том, что в общей сложности делегация Северной Кореи на Играх будет состоять примерно из 550 человек, и подтвердили информацию «Известий», что на открытии Олимпиады 9 февраля две команды пройдут под единым флагом — флагом Корейского полуострова. Это станет 10-м в истории международных спортивных состязаний случаем прохода под одним знаменем спортсменов двух Корей, но первым — за последние 11 лет.

Собственно спортсменов из Северной Кореи приедет чуть более десятка. В четверг глава организационного комитета Игр сообщил, что Пхеньян намерен выставить атлетов в четырех видах спорта — парном фигурном катании, горных лыжах, беговых лыжах, а также участниц женской хоккейной команды. Точное число еще согласовывается, пока известно лишь, что команда по женскому хоккею станет общей: точнее, к 23 хоккеисткам сборной Юга «присоседят» 5–6 девушек с Севера.

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Флаг с символом объединения Корейского полуострова во время церемонии открытия Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году

Фото: REUTERS/Andy Clark

Все остальные члены делегации — это команда поддержки (таких около 230 человек), 140 артистов, 30 членов команды КНДР по тхеквондо, которые приедут для показательных выступлений, а не соревнований, а также внушительный контингент спортивно-политического толка и журналисты.

Наибольший ажиотаж в прессе вызывает при этом вероятный приезд в Пхенчхан северокорейского женского ансамбля «Моранбон». На родине коллектив прославился виртуозным исполнением зарубежных музыкальных произведений, вроде аргентинского танго или избранных советских песен, а также военно-патриотическими композициями. Репертуар группы включает, например, «Дорогой лидер всегда в моих мыслях», песню с красноречивым названием «Мир приходит только через силу», а также излюбленный хит всех северокорейцев «Я не могу без него жить!» (речь идет, разумеется, о нынешнем вожде).

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Считается, что участниц группы — прозванных «северокорейским Spice — отбирал в свое время лично лидер страны Ким Чен Ын. Причем исходя не столько из вокальных, сколько из внешних данных.

Слухи о том, что десант поющих северокорейских красавиц почтит своим присутствием Олимпиаду в Южной Корее, активно подогреваются тем фактом, что на этой неделе лидер герл-бэнда — Хён Сон Воль — оказалась среди членов северокорейской делегации, побывавшей в Сеуле. К слову, эта барышня была героиней нашумевшей легенды — западная пресса приписала ей любовную связь с самим Ким Чен Ыном, а затем сообщила, что Хён Сон Воль была казнена за съемки в порнофильме. Впрочем, слухи о ее смерти оказались сильно преувеличены, лишним доказательством чему и стало появление певицы в Сеуле.

Кто платит, тот музыку не заказывает

Как сказали «Известиям» в министерстве по делам объединения Южной Кореи, Сеул готов взять на себя все расходы по размещению делегации из КНДР в Пхенчхане. При этом в министерстве отметили, что, несмотря на введенные ООН санкции против КНДР, материальная помощь никак им не противоречит.

— Наша позиция состоит в том, что такая помощь не нарушает резолюции СБ ООН (вводящие санкции против КНДР за ракетные и ядерные испытания. — «Известия»), поскольку речь идет не о том, чтобы выдать наличные деньги, а о том, чтобы предоставить атлетам жилье, питание и другие удобства, — констатировали в ведомстве.

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Фото: Global Look Press/UTAKA/AFLO SPORT

Окончательные издержки для бюджета Сеула (финансирование, как ожидается, пойдет из правительственного Фонда межкорейского сотрудничества) стороны должны определить на следующей неделе во время визита в РК передовой делегации с Севера. Ориентировочно визит состоится 25–27 января.

В прошлом Сеул уже брал на себя расходы по приему северокорейских спортсменов. Но речь шла, правда, о менее масштабных мероприятиях. Одним из самых затратных — 1,36 млрд вон ($1,27 млн) — стал прием северокорейцев на Азиатских играх в Пусане в 2002 году. Игры в Пхенчхане наверняка обойдутся куда дороже.

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Многие из решений, касающихся условий участия северокорейской олимпийской делегации в Играх, должны быть еще согласованы с Международным олимпийским комитетом. В пресс-службе МОК «Известиям» сообщили, что их вердикт будет вынесен по итогам заседания 20 января в Лозанне. Закрытая встреча соберет руководство самого МОКа, олимпийских комитетов обеих Корей и организаторов Игр.

Но, судя по прежним заявлениям МОКа, если в итоге финансирование Сеулом участия северокорейских спортсменов покажется кому-то сомнительным, комитет возьмет большую часть расходов на себя. Согласно практике, спонсирование спортсменов из небогатых стран осуществляется через Фонд олимпийской солидарности. Он формируется за счет сбора средств от трансляций и продаж билетов на Игры, и в разное время его получателями становились национальные олимпийские комитеты 87 стран, сообщили «Известиям» в организации.

Сонм недовольных

Счастливы от столь стремительного спортивно-политического сближения двух Корей далеко не все. Оппозиции в РК, например, крайне не по душе пришлась идея провести в канун Олимпиады совместную тренировку молодых южно- и северокорейских лыжников в горах Кымган на открытом в 2014 году горнолыжном курорте на восточном побережье КНДР. Об этом решении, призванном подчеркнуть «мирный дух» Олимпиады, в Сеуле объявили вчера.

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Eurokinissi

— Южной Корее придется платить за использование этого курорта нашими атлетами, а это может являться нарушением санкций, — сказал «Известиям» представитель оппозиционной партии «Свободная Корея».

Другие выражают возмущение приездом на Юг чиновников из КНДР, вроде замглавы Трудовой партии Чхве Рен Хэ и директора департамента объединенного фронта (что-то типа северокорейского Интернационала) Ким Ен Чхоля. Дело в том, что в Южной Корее против этих людей действуют персональные санкции. Официальные лица, однако, парируют тем, что санкции запрещают вести с этими людьми финансовые дела, но никак не мешают их въезду на Юг.

Наконец, много нареканий в стране вызывает решение сделать объединенную корейскую команду по женскому хоккею. Возмущение уже высказал тренер сборной, заметив, что это сильно снижает шансы его подопечных на медаль.

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Десятки тысяч южнокорейских граждан подписали онлайн-петицию на имя президента Мун Чжэ Ина с требованием отыграть назад и отменить решение о слиянии хоккейных сборных. Отдельная петиция появилась вчера с аналогичным воззванием — уже на имя министра спорта РК.

Либеральная пресса начала проводить исторические параллели. Обозреватель Chosun Ilbo припомнил, как за три месяца до Азиатских игр в Пусане 2002 года военные корабли Южной и Северной Кореи столкнулись в море. Жертвами стычки стали шестеро южнокорейцев. Но этот инцидент не помешал Сеулу с помпой принять у себя громадный северокорейский десант, к слову, включавший в тот раз сразу 288 девушек из группы поддержки.

Но главная суть пессимистичных рассуждений некоторых граждан Южной Кореи сводится к тому, что участие в Олимпиаде для северян — вовсе не шаг к примирению, как это воспринимается властями в Сеуле, а шанс утереть нос недругам, выдвинувшись на роль хозяина эдакого пира во время чумы, и оттянуть время.

Германия, например, уже вовсю готовилась ко Второй мировой войне, когда принимала у себя Олимпиаду 1936 года, да и Япония намеревалась принять у себя Игры 1940 года. И, похоже, в Южной Корее об этом по-прежнему хорошо помнят.

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