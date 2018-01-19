Юг за север

Южная Корея возьмет на себя все расходы по приему северокорейской олимпийской делегации в Пхенчхане. Сеул считает, что такая помощь соседу не противоречит режиму санкций ООН против КНДР, поскольку оказываться она будет не денежными отчислениями, а в виде материально-технической поддержки. Об этом «Известиям» рассказали в министерстве Республики Корея по объединению. Если же финансирование поездки Сеулом всё же будет запрещено, то затраты лягут на плечи Международного олимпийского комитета. Между тем в самой Южной Корее растет недовольство стремительным сближением Севера и Юга на спортивной почве, и дело тут не только в деньгах.

Вся северокорейская рать

Эта неделя оказалась богата на новые подробности, касающиеся участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане делегации из КНДР. 17 января по итогам переговоров представителей Сеула и Пхеньяна стороны объявили о том, что в общей сложности делегация Северной Кореи на Играх будет состоять примерно из 550 человек, и подтвердили информацию «Известий», что на открытии Олимпиады 9 февраля две команды пройдут под единым флагом — флагом Корейского полуострова. Это станет 10-м в истории международных спортивных состязаний случаем прохода под одним знаменем спортсменов двух Корей, но первым — за последние 11 лет.

Собственно спортсменов из Северной Кореи приедет чуть более десятка. В четверг глава организационного комитета Игр сообщил, что Пхеньян намерен выставить атлетов в четырех видах спорта — парном фигурном катании, горных лыжах, беговых лыжах, а также участниц женской хоккейной команды. Точное число еще согласовывается, пока известно лишь, что команда по женскому хоккею станет общей: точнее, к 23 хоккеисткам сборной Юга «присоседят» 5–6 девушек с Севера.

корея02 Флаг с символом объединения Корейского полуострова во время церемонии открытия Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году Фото: REUTERS/Andy Clark

Все остальные члены делегации — это команда поддержки (таких около 230 человек), 140 артистов, 30 членов команды КНДР по тхеквондо, которые приедут для показательных выступлений, а не соревнований, а также внушительный контингент спортивно-политического толка и журналисты.

Наибольший ажиотаж в прессе вызывает при этом вероятный приезд в Пхенчхан северокорейского женского ансамбля «Моранбон». На родине коллектив прославился виртуозным исполнением зарубежных музыкальных произведений, вроде аргентинского танго или избранных советских песен, а также военно-патриотическими композициями. Репертуар группы включает, например, «Дорогой лидер всегда в моих мыслях», песню с красноречивым названием «Мир приходит только через силу», а также излюбленный хит всех северокорейцев «Я не могу без него жить!» (речь идет, разумеется, о нынешнем вожде).

Считается, что участниц группы — прозванных «северокорейским Spice — отбирал в свое время лично лидер страны Ким Чен Ын. Причем исходя не столько из вокальных, сколько из внешних данных.

Слухи о том, что десант поющих северокорейских красавиц почтит своим присутствием Олимпиаду в Южной Корее, активно подогреваются тем фактом, что на этой неделе лидер герл-бэнда — Хён Сон Воль — оказалась среди членов северокорейской делегации, побывавшей в Сеуле. К слову, эта барышня была героиней нашумевшей легенды — западная пресса приписала ей любовную связь с самим Ким Чен Ыном, а затем сообщила, что Хён Сон Воль была казнена за съемки в порнофильме. Впрочем, слухи о ее смерти оказались сильно преувеличены, лишним доказательством чему и стало появление певицы в Сеуле.

Кто платит, тот музыку не заказывает

Как сказали «Известиям» в министерстве по делам объединения Южной Кореи, Сеул готов взять на себя все расходы по размещению делегации из КНДР в Пхенчхане. При этом в министерстве отметили, что, несмотря на введенные ООН санкции против КНДР, материальная помощь никак им не противоречит.

— Наша позиция состоит в том, что такая помощь не нарушает резолюции СБ ООН (вводящие санкции против КНДР за ракетные и ядерные испытания. — «Известия»), поскольку речь идет не о том, чтобы выдать наличные деньги, а о том, чтобы предоставить атлетам жилье, питание и другие удобства, — констатировали в ведомстве.

корея04 Фото: Global Look Press/UTAKA/AFLO SPORT

Окончательные издержки для бюджета Сеула (финансирование, как ожидается, пойдет из правительственного Фонда межкорейского сотрудничества) стороны должны определить на следующей неделе во время визита в РК передовой делегации с Севера. Ориентировочно визит состоится 25–27 января.

В прошлом Сеул уже брал на себя расходы по приему северокорейских спортсменов. Но речь шла, правда, о менее масштабных мероприятиях. Одним из самых затратных — 1,36 млрд вон ($1,27 млн) — стал прием северокорейцев на Азиатских играх в Пусане в 2002 году. Игры в Пхенчхане наверняка обойдутся куда дороже.

Многие из решений, касающихся условий участия северокорейской олимпийской делегации в Играх, должны быть еще согласованы с Международным олимпийским комитетом. В пресс-службе МОК «Известиям» сообщили, что их вердикт будет вынесен по итогам заседания 20 января в Лозанне. Закрытая встреча соберет руководство самого МОКа, олимпийских комитетов обеих Корей и организаторов Игр.

Но, судя по прежним заявлениям МОКа, если в итоге финансирование Сеулом участия северокорейских спортсменов покажется кому-то сомнительным, комитет возьмет большую часть расходов на себя. Согласно практике, спонсирование спортсменов из небогатых стран осуществляется через Фонд олимпийской солидарности. Он формируется за счет сбора средств от трансляций и продаж билетов на Игры, и в разное время его получателями становились национальные олимпийские комитеты 87 стран, сообщили «Известиям» в организации.

Сонм недовольных

Счастливы от столь стремительного спортивно-политического сближения двух Корей далеко не все. Оппозиции в РК, например, крайне не по душе пришлась идея провести в канун Олимпиады совместную тренировку молодых южно- и северокорейских лыжников в горах Кымган на открытом в 2014 году горнолыжном курорте на восточном побережье КНДР. Об этом решении, призванном подчеркнуть «мирный дух» Олимпиады, в Сеуле объявили вчера.

корея01 Фото: Global Look Press/ZUMA/Eurokinissi

— Южной Корее придется платить за использование этого курорта нашими атлетами, а это может являться нарушением санкций, — сказал «Известиям» представитель оппозиционной партии «Свободная Корея».

Другие выражают возмущение приездом на Юг чиновников из КНДР, вроде замглавы Трудовой партии Чхве Рен Хэ и директора департамента объединенного фронта (что-то типа северокорейского Интернационала) Ким Ен Чхоля. Дело в том, что в Южной Корее против этих людей действуют персональные санкции. Официальные лица, однако, парируют тем, что санкции запрещают вести с этими людьми финансовые дела, но никак не мешают их въезду на Юг.

Наконец, много нареканий в стране вызывает решение сделать объединенную корейскую команду по женскому хоккею. Возмущение уже высказал тренер сборной, заметив, что это сильно снижает шансы его подопечных на медаль.

Десятки тысяч южнокорейских граждан подписали онлайн-петицию на имя президента Мун Чжэ Ина с требованием отыграть назад и отменить решение о слиянии хоккейных сборных. Отдельная петиция появилась вчера с аналогичным воззванием — уже на имя министра спорта РК.

Либеральная пресса начала проводить исторические параллели. Обозреватель Chosun Ilbo припомнил, как за три месяца до Азиатских игр в Пусане 2002 года военные корабли Южной и Северной Кореи столкнулись в море. Жертвами стычки стали шестеро южнокорейцев. Но этот инцидент не помешал Сеулу с помпой принять у себя громадный северокорейский десант, к слову, включавший в тот раз сразу 288 девушек из группы поддержки.

Но главная суть пессимистичных рассуждений некоторых граждан Южной Кореи сводится к тому, что участие в Олимпиаде для северян — вовсе не шаг к примирению, как это воспринимается властями в Сеуле, а шанс утереть нос недругам, выдвинувшись на роль хозяина эдакого пира во время чумы, и оттянуть время.

Германия, например, уже вовсю готовилась ко Второй мировой войне, когда принимала у себя Олимпиаду 1936 года, да и Япония намеревалась принять у себя Игры 1940 года. И, похоже, в Южной Корее об этом по-прежнему хорошо помнят.