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Непредсказуемый результат

Сбудутся ли прогнозы по распределению олимпийских медалей в Пхёнчхане
Фото: Global Look Press/ZUMA/AFLO/Lee Jae-Won
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Непредсказуемый результат
2018-01-10 18:55:36">
2018-01-10 18:55:36
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Американские аналитики аннулировали все прогнозы на выступление спортсменов из России на Олимпиаде в Пхёнчхане, которая стартует меньше чем через месяц, 9 февраля. Однако ясности в будущем распределении медалей это не прибавляет. Подробности — в материале обозревателя «Спорт-Экспресса» специально для портала iz.ru

Четверть россиян ожидают от спортсменов первых мест на Олимпиаде

Компания Gracenote, регулярно публикующая прогнозы на результаты Олимпийских игр, исключила сборную России из своего рейтинга. Американские эксперты, которые сначала прочили российским спортсменам в Пхёнчхане шесть золотых наград, а затем четыре, сейчас вообще отказались включать россиян в свои медальные расклады. Причина — полная неясность с составом сборной России, которая будет выступать на Играх-2018 под флагом МОКа.

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Именная заявка «олимпийских атлетов из России» станет известна только в конце января, по завершении работы комиссии по допуску и по окончании слушаний в Спортивном арбитражном суде.

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Отсутствие россиян в медальных прогнозах существенно искажает картину и по остальным сборным. Однако эксперты Gracenote считают, что неясность с поездкой в Корею делает анализ выступления российской команды невозможным. Когда информация о составе россиян прояснится, компания обещает новый прогноз. Впрочем, сильно переживать по поводу данной ситуации не стоит: предсказания итогов Олимпийских игр всегда очень относительны и редко сбываются. Например, та же Gracenote (тогда носившая название Infostrada) накануне Сочи-2014 обещала россиянам девять золотых наград и третье место в общем зачете. В реальности получилось 13 титулов и первая итоговая строчка.

Другой вопрос, что часть наград у россиян затем забрали, и это еще одна причина, которая делает прогнозы Gracenote бессмысленными. По результатам перепроверок замороженных допинг-проб начиная с 2004 года МОК перераспределил более ста медалей. Подобные варианты развития событий не в стоянии учесть ни один аналитик.

Тем не менее прогнозы на медальные зачеты всё равно делаются, и не только экспертами Gracenote. Околоспортивные гадания регулярно устраивают различные СМИ, информационное агентство AP, а также крупные консалтинговые компании Goldman Sachs и PwC. Причем речь идет не о букмекерских ставках, а об экспертном заключении, основанном на обработке большого объема данных.

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Результаты перепроверок замороженных допинг-проб не в состоянии учесть ни один аналитик

Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Как правило, во внимание принимаются результаты чемпионатов мира и континентов, Кубков мира и серий Гран-при в предолимпийском сезоне (или во всем четырехлетнем олимпийском цикле).

Автор цитаты

Именно поэтому на данный момент фаворитом Пхёнчхана для большинства экспертов является сборная Германии — самая успешная команда прошлого сезона. Gracenote пророчит немцам первое место на Играх-2018 с 14 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми наградами.

Консалтинговые компании иногда также учитывают разные экономические факторы, хотя, как показывает практика, влияние на конкретные результаты они имеют очень слабое. За победой в спорте очень часто стоит персональное везение и воля случая. За эту непредсказуемость и любят спорт.

От нуля и выше

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В ситуации, в которой сейчас находится сборная России, логично вообще игнорировать любые прогнозы, расслабиться и радоваться любому самому скромному успеху в Пхёнчхане. Но с другой стороны, глупо делать вид, что медальная гонка неинтересна нам совсем. Если Россия останется в Корее без золота в лыжах, фигурном катании, коньках, санях и шорт-треке, а без медалей — в сноуборде, биатлоне, керлинге и хоккее — это станет серьезным поводом для огорчения. Хотя хоккейный успех сам по себе способен компенсировать все другие неудачи.

Эксперты Gracenote правы: главная проблема в прогнозах на выступление россиян в Пхёнчхане заключается в том, что никто не знает ни примерного состава российской олимпийской делегации, ни ее потенциала. Впереди — работа комиссии по допуску «олимпийских атлетов из России», арбитражные суды и прочие неспортивные процедуры, способные кардинально изменить облик нашей команды.

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Лыжная сборная — без Белова и Вылегжанина, конькобежная — без Кулижникова и Юскова, бобслейная — без Касьянова, скелетонная — без Третьякова и Никитиной… Составы без этих звезд и с ними имеют очень разные возможности.

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А ведь ко всем допинговым и политическим нюансам добавились и более традиционные истории с травмами. Стопроцентные претенденты на золото Пхёнчхана фигуристка Евгения Медведева и лыжник Сергей Устюгов испытывают проблемы со здоровьем, и никто не знает, в какой форме они будут через месяц.

В такой ситуации спектр медальных сценариев для России очень широк — от 2–3 золотых медалей и места во второй десятке итоговой классификации до 7–8 чемпионских титулов и попадания в первую пятерку неофициального командного зачета. В 2010 году в Ванкувере сборная России ограничилась тремя золотыми наградами и не добралась до топ-10 — это антирекорд в нашей более чем полувековой олимпийской истории. Теоретически подобный сценарий не исключен и сейчас. При самых пессимистичных раскладах российская команда может и вовсе остаться без золота. Во всяком случае, МОК сделал всё для того, чтобы наши спортсмены рассчитывали не на планомерную подготовку, а на адреналин и спортивную злость.

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Стопроцентные претенденты на золото Пхёнчхана фигуристка Евгения Медведева и лыжник Сергей Устюгов испытывают проблемы со здоровьем, и никто не знает, в какой форме они будут через месяц

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Победа России в общем зачете Игр-2018 в любом случае представляется малореальной. Но отметиться несколькими яркими победами можно даже в том случае, если мы не отсудим право на поездку в Пхёнчхан 43 дисквалифицированных участников Сочи-2014 и около 10 спортсменов с допинговой историей.

Во многих видах спорта у страны хороший запас прочности, и в условиях, когда лидеры останутся дома, вчерашние резервисты получают отличный шанс «выстрелить». Итог в 7–8 золотых медалей при определенной доле везения кажется достижимым. Хотя при нынешнем разбросе мнений любые результаты Игр-2018 вызовут бурные дискуссии.

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