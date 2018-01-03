В ФХР рассказали о задаче сборной России по хоккею на ОИ-2018

Российские хоккеисты на Олимпиаде-2018 должны побеждать в каждом матче, и отстранение сборной России от Игр лишь добавит команде мотивации. С таким заявлением выступил вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. В сборной всегда была хорошая атмосфера, команда сплоченная, а в сложившейся ситуации наша команда должна выйти еще более сильной и мотивированной. На Олимпиаде мы должны показать силу российского хоккея», — приводит ТАСС слова вице-президента ФХР.

Ротенберг отметил, что конкретных целей перед сборной не ставили, однако команда должна думать о победе в каждом матче.

«Спортсмены прошли огромный путь, и нашим хоккеистам поддержка нужна как никогда. Хочется пожелать, чтобы мы все объединились и дружно болели за наших», — резюмировал Ротенберг.

Как писал портал iz.ru, Международный олимпийских комитет (МОК) отстранил сборную Россию от участия в Олимпийских играх, допустив лишь отдельных спортсменов, которые будут выступать под олимпийским флагом.

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