Прямой эфир
Сюжет:

Российские лыжники решили ехать на Олимпиаду в Пхенчхан

0
Фото: Global Look Press/DPA/Michael Kappeler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спортсмены-лыжники сборной РФ приняли решение ехать на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, команда проголосовала «за». 

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ.

Это решение принято после выявления «системного манипулирования антидопинговыми правилами в России, в том числе — во время Олимпийских зимних игр в Сочи».

Российский лидер Владимир Путин подтвердил, что власти не будут препятствовать отправке спортсменов РФ на Олимпийские игры под нейтральным флагом.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Путин отказался бойкотировать зимнюю Олимпиаду
Мутко назвал условие выплаты $15 млн по решению МОКа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017