Российские лыжники решили ехать на Олимпиаду в Пхенчхан

Спортсмены-лыжники сборной РФ приняли решение ехать на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, команда проголосовала «за».

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ.

Это решение принято после выявления «системного манипулирования антидопинговыми правилами в России, в том числе — во время Олимпийских зимних игр в Сочи».

Российский лидер Владимир Путин подтвердил, что власти не будут препятствовать отправке спортсменов РФ на Олимпийские игры под нейтральным флагом.