Прямой эфир
Сюжет:

Сеул заявил о желании «как можно скорее» начать переговоры с КНДР

0
Фото: REUTERS/Ben Nelms
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южная Корея готова максимально ускорить начало переговорного процесса с КНДР.

«Мы продолжим добиваться реалистичных, эффективных путей возобновления переговоров по денуклеаризации как можно скорее», — заявила глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.

Она пояснила, что «устойчивое улучшение межкорейских отношений не может быть без продвижения в попытках решить северокорейскую ядерную проблему и наоборот».

По ее словам, Сеул готов к дипломатическим контактам с северным соседом «до, во время и после» Олимпийских игр, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, северокорейский посол в России Ким Хен Чжун заявил, что улучшение отношений КНДР с Южной Кореей — одна из главных задач Пхеньяна в 2018 году. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Южной Кореи назвал условия для встречи с Ким Чен Ыном
Сеул намерен координировать с США усилия по вопросу КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017