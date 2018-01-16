Сеул заявил о желании «как можно скорее» начать переговоры с КНДР

Южная Корея готова максимально ускорить начало переговорного процесса с КНДР.

«Мы продолжим добиваться реалистичных, эффективных путей возобновления переговоров по денуклеаризации как можно скорее», — заявила глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.

Она пояснила, что «устойчивое улучшение межкорейских отношений не может быть без продвижения в попытках решить северокорейскую ядерную проблему и наоборот».

По ее словам, Сеул готов к дипломатическим контактам с северным соседом «до, во время и после» Олимпийских игр, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, северокорейский посол в России Ким Хен Чжун заявил, что улучшение отношений КНДР с Южной Кореей — одна из главных задач Пхеньяна в 2018 году.