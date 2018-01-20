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Спортсменов из КНДР в олимпийском Пхёнчхане проверят на допинг

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Спортсмены из Северной Кореи перед участием в Олимпиаде в Пхёнчхане сдадут допинг-тесты, как того требуют правила Международного олимпийского комитета (МОК). Положение зафиксировано в итоговой декларации об участии представителей КНДР в Играх.

«Спортсмены и делегация КНДР прибудут в Олимпийскую деревню не позднее 1 февраля 2018 года. Все спортсмены пройдут антидопинговый тест», — цитирует документ «РИА Новости».

Как писал iz.ru, 20 января МОК согласовал участие спортсменов из КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. КНДР выставит на Игры команду из 22 человек. Они будут выступать в пяти дисциплинах в трех видах спорта.

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