КНДР проведет военный парад перед зимними Играми в Пхёнчхане
Северокорейское правительство намерено провести военный парад перед церемонией открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.
В параде будут задействованы порядка 12 тыс. северокорейских военнослужащих. Во время мероприятия зрителям продемонстрируют различную военную технику.
Уточняется, что парад в честь годовщины создания регулярной армии КНДР состоится 8 февраля на аэродроме недалеко от Пхеньяна.
Как ранее писал портал iz.ru, северокорейские спортсмены будут принимать участие в четырех видах спорта на предстоящих зимних Олимпийских Играх в Пхёнчхане.