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КНДР проведет военный парад перед зимними Играми в Пхёнчхане

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Cheng Dayu
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Северокорейское правительство намерено провести военный парад перед церемонией открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

В параде будут задействованы порядка 12 тыс. северокорейских военнослужащих. Во время мероприятия зрителям продемонстрируют различную военную технику.

Уточняется, что парад в честь годовщины создания регулярной армии КНДР состоится 8 февраля на аэродроме недалеко от Пхеньяна.

Как ранее писал портал iz.ru, северокорейские спортсмены будут принимать участие в четырех видах спорта на предстоящих зимних Олимпийских Играх в Пхёнчхане. 

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