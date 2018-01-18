КНДР проведет военный парад перед зимними Играми в Пхёнчхане

Северокорейское правительство намерено провести военный парад перед церемонией открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

В параде будут задействованы порядка 12 тыс. северокорейских военнослужащих. Во время мероприятия зрителям продемонстрируют различную военную технику.

Уточняется, что парад в честь годовщины создания регулярной армии КНДР состоится 8 февраля на аэродроме недалеко от Пхеньяна.

Как ранее писал портал iz.ru, северокорейские спортсмены будут принимать участие в четырех видах спорта на предстоящих зимних Олимпийских Играх в Пхёнчхане.