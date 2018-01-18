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Атлеты из КНДР выступят в четырех видах спорта на Играх в Пхёнчхане

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Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won
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Северокорейские спортсмены будут принимать участие в четырех видах спорта на предстоящих зимних Олимпийских Играх в Пхёнчхане. Об этом в четверг заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Корея Ли Хи Бом.

По его словам, атлеты из КНДР будут представлены в соревнованиях по парному фигурному катанию, горным лыжам, лыжным гонкам и женскому хоккею.

При этом глава НОКа не уточнил число северокорейских спортсменов, которые приедут на Олимпиаду. Он напомнил, что окончательное решение по этому поводу будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Напомним, ранее стало известно, что представители Республики Корея и КНДР пройдут под единым флагом на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. 

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