Делегация в составе 550 спортсменов КНДР поедет на Игры в Пхенчхан

В состав северокорейской делегации на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане войдут 550 спортсменов, сообщило в среду южнокорейское министерство объединения.

Как передает агентство Reuters, на зимние Игры в Южную Корею отправятся 140 северокорейских танцоров и музыкантов, а также группа поддержки из КНДР численностью 230 человек и демонстрационная команда спортсменов по тхэквондо в составе 30 человек.

Также по итогам переговоров представителей двух стран стало известно, что КНДР и Южная Корея сформируют объединенную женскую хоккейную команду для участия в Олимпийских играх 2018 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в демилитаризованной зоне прошли переговоры южно- и северокорейских представителей по вопросу участия в Олимпийских играх 2018 года.