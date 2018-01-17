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Начались переговоры КНДР и Южной Кореи по участию в Играх 2018 года

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Фото: Global Look Press/YUTAKA
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Начались переговоры делегаций Южной Кореи и КНДР по вопросу участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Как передает телекомпания NHK, стороны планируют обсудить размеры спортивной делегации и группы поддержки, а также способы их въезда в Южную Корею и возможность выступления единой командой от двух стран.

Переговоры южно- и северокорейских представителей проходят в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Со стороны Южной Кореи делегацию возглавляет замминистра по делам национального объединения Чхон Хэ Сон, а с северокорейской — заместитель председателя комитета по мирному объединению родины Чон Чжон Су.

Напомним, 9 января КНДР и Южная Корея договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, а также пришли к единому мнению о необходимости организовать переговоры по военной линии с целью снижения напряженности вдоль границ.

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