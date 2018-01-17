КНДР и Южная Корея пройдут под общим флагом на открытии Олимпиады-2018

Представители Республики Корея и КНДР пройдут под единым флагом на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Договоренность об этом была достигнута по итогам переговоров на рабочем уровне между представителями Сеула и Пхеньяна в пограничном пункте Пханмунджом.

В среду прошла третья за 10 дней встреча представителей двух государств. Стороны также достигли договоренности о том, что участники Олимпийских игр из Северной Кореи прибудут в южнокорейскую республику через сухопутную границу в районе города Пхаджу, предает BFM.RU.

В состав делегации КНДР войдут представители правительства, демонстрационная команда спортсменов по тхэквондо из 30 человек, болельщики и группа поддержки из 230 человек. Таким образом, в состав северокорейской делегации войдут 550 человек.