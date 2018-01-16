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МОК рассмотрит вопрос использования символики СССР атлетами из России

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Вопрос об использовании символики СССР российскими спортсменами на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане будет решать специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по атлетам из России. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе МОКа.

«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОКа от 5 декабря», — приводит «РИА Новости» заявление пресс-службы комитета на вопрос о том, возможно ли использование российскими спортсменами и их болельщиками на Олимпиаде-2018 советской символики, флага и гимна СССР.

Пользователи сети выступили с предложением приехать на ОИ-2018 в Пхёнчхан с флагом и гимном СССР после запрета на использование атлетами символики России, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее южнокорейский министр культуры, спорта и туризма То Чжон Хван сообщил, что олимпийские сборные Республики Корея и КНДР могут пройти под общим флагом с изображением контуров Корейского полуострова на церемониях открытия и закрытия Игр-2018.

Исполком МОКа принял решение о допуске «чистых» атлетов из России на Олимпиаду 2018 года под олимпийским флагом 5 декабря прошлого года при выполнении определенных условий и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОКа.

При этом на церемониях награждения будет играть олимпийский гимн.

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