Хакеры опубликовали новые обвинения в отношении WADA

Хакеры из группировки Fancy Bear опубликовали письмо бывшего почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президента Международного союза велосипедистов (UCI) Хейна Вербруггена. В документе содержатся обвинения в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В письме Вербругген призвал главу МОКа Томаса Баха обратить внимание на сугубо политические цели WADA, не относящиеся к борьбе с допингом.

Today Fancy Bears' HT publishes the IOC Honorary Member Hein Verbruggen's private letter to the IOC President Thomas Bach. pic.twitter.com/bUWxokBZKL — Fancy Bears' HT (@FancyBears) January 15, 2018

Обращение Вербруггена, которое датировано октябрем 2016 года, содержит также обвинения в адрес экс-президента WADA Ричарда Паунда в использовании агентства для борьбы с МОКом.

Напомним, ранее Fancy Bear информировали о связях комиссии WADA во главе с Маклареном с ФБР.