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Хакеры узнали о связях комиссии WADA во главе с Маклареном с ФБР

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Фото: Global Look Prees
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Хакерская группа Fancy Bears выяснила, что комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена тесно связана с американским Федеральным бюро расследований (ФБР). 

Как сообщает RT, член исследовательской группы Ричард Янг является партнером международной юридической компании Bryan Cave, которая широко известна тесным сотрудничеством с ФБР. При этом именно Янг отвечает за сотрудничество между Маклареном и научным директором Международного олимпийского комитета (МОК) Ричардом Баджеттом. 

Хакерам также удалось узнать, что один из основных сотрудников компании Хэл Голдсмит получил премию директора ФБР.

В переписке Макларен указывает, что главный следователь Мартин Дюббей также связан с ФБР. Он является членом Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов ведомства, а также занимает пост начальника отдела разведки 5 Stones intelligence в Великобритании и Европе.

5 декабря 2017 года РФ была отстранена от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, но некоторые спортсмены из России будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

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