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В Госдуме прокомментировали разоблачение хакерами МОКа и WADA

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Переписка, компрометирующая официальных лиц Международного олимпийского комитета (МОК), которую обнародовали хакеры, не должна стать поводом для ответной реакции, заявила порталу iz.ru заслуженный мастер спорта России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

10 января хакерская группировка Fancy Bears на своем сайте опубликовала переписку сотрудников МОКа, раскрывшую истинную цель комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Представители Fancy Bears пришли к выводу, что WADA во главе с Ричардом Маклареном, известным по докладам о допинге в российском спорте, тесно связана с американским Федеральным бюро расследований (ФБР). Хакеры утверждают, что целью работы Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля WADA над МОКом. Перед юристом поставили задачу лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и всё олимпийское движение.

«Если бы это было официальное расследование, тогда можно было бы реагировать на эти данные. Даже если эта информация помогает нам что-то понять, всё равно она не является официальной для того, чтобы на нее реагировал Олимпийский комитет России. Хотя какие-то данные эта хакерская группа публиковала до этого и они имели подтверждение. Но в любом случае это некорректный способ добычи информации», — сказала Журова.

По словам депутата, подобная информация не идет на пользу России, так как она «будоражит общество».

В Олимпийском комитете России разоблачающие данные хакеров оперативно прокомментировать не смогли. 

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