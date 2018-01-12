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Хакеров Fancy Bear обвиняют в подготовке кибератак на сенат США

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Фото: Global Look Press/Reporters
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Японская компания Trend Micro, занимающаяся антивирусной защитой, обвинила хакерскую группировку Fancy Bear в подготовке кибератак на компьютерные системы сената США. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает The Associated Press со ссылкой на доклад Trend Micro.

«Они всё еще очень активны, по крайней мере они готовятся снова воздействовать на общественное мнение. Они ищут информацию, которую смогут раскрыть позднее», — приводит агентство слова автора доклада.

Trend Micro считает, что хакеры Fancy Bear пытаются взломать почту американских политиков. К таким выводам они пришли якобы после обнаружения ряда созданных с июня по сентябрь прошлого года подозрительных сайтов, интерфейс которых похож на внутреннюю систему электронной почты американского сената, пишет ТАСС.

Хакеры Fancy Bear стали популярны после того, как в сентябре 2016 года взломали базу данных антидопинговой системы ADAMS и начали публиковать документы, согласно которым многие знаменитые спортсмены принимали запрещенные вещества.

Портал iz.ru писал о том, что в апреле прошлого года Trend Micro обвинила Fancy Bear в атаке на сайт партии «Вперед!» Эммануэля Макрона. Сообщалось, что кибератаки происходили в период между 15 марта и 12 апреля.

Кроме того, эксперты американской компании ​ThreatConnect разглядели признаки подготовки кибератак «русскими хакерами» Fancy Bear в связи с Олимпиадой-2018.

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