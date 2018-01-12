Эксперты из США заранее подозревают Fancy Bear в подготовке кибератак к ОИ-2018

Признаки подготовки кибератак «русскими хакерами» Fancy Bear в связи с Олимпиадой-2018 обнаружили эксперты из США. Соответствующий доклад 11 января опубликовала американская компания ​ThreatConnect, специализирующаяся на кибербезопасности.

По данным ThreatConnect, в декабре 2017 года были зарегистрированы три домена, имена которых имитируют адреса сайтов Всемирного андидопингового агентства (WADA), Антидопингового агентства США (USADA) и Олимпийского совета Азии (OCA).

По мнению экспертов компании, так хакерская группировка Fancy Bear, которую спецслужбы США считают связанной с российской разведкой, готовится к атакам в связи с Олимпиадой-2018.

Использование фальшивых доменов, имитирующих настоящие сайты, — это обычная тактика хакеров для организации различных типов атак, таких как получение доступа к учетным записям электронной почты, добавляют в ThreatConnect. О «русских хакерах» в связи с этим докладом сообщили также Reuters и The Hill, пишет РБК.

11 января WADA прокомментировало сообщение Fancy Bear о сотрудничестве комиссии канадского профессора Ричарда Макларена с американским ФБР.

10 января хакеры Fancy Bear опубликовали ряд документов о связях членов комиссии и самого Макларена со спецслужбами США, в том числе с ФБР.

Комиссия Макларена ранее занималась расследованием употребления допинга в России. Именно на основании ее отчетов было принято решение об отстранении российской сборной от Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан.