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Эксперт считает разоблачение WADA хакерами новым поводом для скандала

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Фото: Global Look Press/ZUMA/imago sportfotodienst
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Расследование хакеров Fancy Bears о целях действий Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов может стать еще одним поводом для репутационного скандала вокруг WADA. Такое мнение высказал политолог Алексей Панин в эфире радио Sputnik.

10 января Fancy Bears опубликовала переписку сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК), раскрывшую истинную цель комиссии WADA. Хакеры пришли к выводу, что агентство во главе с Ричардом Маклареном, известным по докладам о допинге в российском спорте, тесно связано с ФБР. Так, перед Маклареном поставили задачу лишить Россию Игр, дискредитировав МОК. Цель всего этого — «убрать европейцев из руководства олимпийским движением».

«Это уже не первый повод для репутационного скандала, который мог бы сотрясти WADA — но при других обстоятельствах и в другой реальности. Можно вспомнить, например, то количество исключений, которое было сделано этой организацией для спортсменов из других стран, чтобы они могли пользоваться веществами, которые относятся к допингу», — приводит его слова «РИА Новости».

Однако Панин считает, что никаких фундаментальных последствий для WADA разоблачения не повлекут, поскольку эта организация не руководствуется принципами «честной игры». 

Ранее разоблачение WADA прокомментировали в Госдуме. По мнению зампредседателя комитета ГД по международным делам Светланы Журовой, эта переписка не должна стать поводом для ответной реакции. Она уверена, что подобная информация не идет на пользу России, так как она «будоражит общество».

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