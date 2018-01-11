WADA ответило на обвинения в сотрудничестве с ФБР

Всемирное антидопингвое агентство (WADA) прокомментировало заявления хакерской организации Fancy Bear о сотрудничестве комиссии профессора Ричарда Макларена с американским Федеральным бюро расследований (ФБР)

«<…> Fancy Bear стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Всё, что они опубликовали 10 января, устарело», — цитирует РБК представителя пресс-службы WADA Мэгги Дюран.



В Международном олимпийском комитете (МОК) опровергать достоверность опубликованных хакерами данных не стали.

«Мы не комментируем утечку документов», — сказали в МОКе.

10 января хакеры Fancy Bear опубликовали ряд документов о связях членов комиссии и самого канадского профессора Макларена со спецслужбами США, в том числе с ФБР.

Комиссия Макларена ранее занималась расследованием употребления допинга в России. Именно на основании ее отчетов было принято решение об отстранении российской сборной от Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Из опубликованных документов следует, что кампания против российских спортсменов была начата ради давления на Международный олимпийский комитет (МОК) и для получения полной независимости WADA от МОКа.

Хакеры получили доступ к письмам сотрудников WADA и выяснили, кто из партнеров Макларена ранее работал в силовых структурах США.

В распоряжении Fancy Bears оказалось письмо и самого профессора, в котором он указывает, что главный исследователь комиссии Мартин Дюббей сотрудничает с ФБР.

Помимо этого, была опубликована переписка директора по правовым вопросам МОКа Говарда Ступпа с гендиректором МОКа Кристофом Де Кеппером и научным директором Ричардом Баджеттом. В письмах Ступпа заявляет, что Макларену был дан четкий приказ: изгнать сборную России из Олимпийских игр и дискредитировать МОК .

В России подобным разоблачением не удивились,отметив, что к отстранению сборной РФ могут иметь отношения не только спецслужбы США.