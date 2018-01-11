Прямой эфир
Сюжет:

Представлены доказательства сговора комиссии WADA и ФБР против России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы, касающиеся канадского профессора Ричарда Макларена, который возглавлял комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и занимался расследованием употребления допинга в России.

Как стало известно, члены комиссии и сам Макларен тесно связаны с американским Федеральным бюро расследований (ФБР).

Из опубликованных документов следует, что кампания против российских спортсменов была начата ради давления на Международный олимпийский комитет (МОК) и для получения полной независимости WADA от МОКа.

Хакеры получили доступ к письмам сотрудников WADA и узнали имена партнеров Макларена, которые ранее работали в силовых структурах США.

Так, например, Ричард Янг, чьи письма попали к хакерам, попросил помощи у научного директора МОКа Ричарда Баджетта во вскрытии допинг-проб в Лозанне.

В распоряжении Fancy Bears оказалось письмо самого Макларена, в котором он указывает, что главный исследователь комиссии Мартин Дюббей сотрудничает с ФБР.

Также хакеры опубликовали переписку директора по правовым вопросам олимпийского комитета Говарда Ступпа с гендиректором МОКа Кристофом Де Кеппером и Баджеттом.

По словам Ступпа, Макларену был дан четкий приказ: изгнать сборную России из Олимпийских игр и дискредитировать МОК и олимпийское движение.

В Госдуме РФ, комментируя опубликованные данные, предположили, что к отстранению России от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане могут быть причастны не только спецслужбы США, но и других стран.

«Шоком такая информация, пожалуй, ни для кого не стала. Штаб-квартира WADA, как нам известно, находится в Канаде, да и большинство руководителей организации, вовлеченных в процесс, живут за океаном. Наверняка все они действительно имеют некую связь со спецслужбами США», –– цитирует RT главу комитета Государственной думы России по спорту Дмитрий Свищев.

В свою очередь, политолог Алексей Панин в эфире радио Sputnik отметил, что расследование хакеров может стать еще одним поводом для репутационного скандала вокруг WADA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт считает разоблачение WADA хакерами новым поводом для скандала
WADA заподозрило еще 300 российских спортсменов в употреблении допинга

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017