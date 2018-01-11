Представлены доказательства сговора комиссии WADA и ФБР против России

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы, касающиеся канадского профессора Ричарда Макларена, который возглавлял комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и занимался расследованием употребления допинга в России.

Как стало известно, члены комиссии и сам Макларен тесно связаны с американским Федеральным бюро расследований (ФБР).

Из опубликованных документов следует, что кампания против российских спортсменов была начата ради давления на Международный олимпийский комитет (МОК) и для получения полной независимости WADA от МОКа.

Хакеры получили доступ к письмам сотрудников WADA и узнали имена партнеров Макларена, которые ранее работали в силовых структурах США.

Так, например, Ричард Янг, чьи письма попали к хакерам, попросил помощи у научного директора МОКа Ричарда Баджетта во вскрытии допинг-проб в Лозанне.

В распоряжении Fancy Bears оказалось письмо самого Макларена, в котором он указывает, что главный исследователь комиссии Мартин Дюббей сотрудничает с ФБР.

Также хакеры опубликовали переписку директора по правовым вопросам олимпийского комитета Говарда Ступпа с гендиректором МОКа Кристофом Де Кеппером и Баджеттом.

По словам Ступпа, Макларену был дан четкий приказ: изгнать сборную России из Олимпийских игр и дискредитировать МОК и олимпийское движение.

В Госдуме РФ, комментируя опубликованные данные, предположили, что к отстранению России от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане могут быть причастны не только спецслужбы США, но и других стран.

«Шоком такая информация, пожалуй, ни для кого не стала. Штаб-квартира WADA, как нам известно, находится в Канаде, да и большинство руководителей организации, вовлеченных в процесс, живут за океаном. Наверняка все они действительно имеют некую связь со спецслужбами США», –– цитирует RT главу комитета Государственной думы России по спорту Дмитрий Свищев.

В свою очередь, политолог Алексей Панин в эфире радио Sputnik отметил, что расследование хакеров может стать еще одним поводом для репутационного скандала вокруг WADA.