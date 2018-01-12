Британии посоветовали отказаться от глобальных амбиций ради защиты от «хакеров Кремля»

Великобритания больше не может позволить себе глобальные амбиции и должна сконцентрироваться на «защите себя и своих союзников от России». С таким тезисом в пятницу, 12 января, выступил публицист и журналист The Times Эдвард Лукас. Полную версию материала приводит RT.

«Десятилетиями мы пытались соответствовать Америке в военной сфере хотя бы качеством, если не количеством. Что бы наш союзник ни затевал, мы были готовы помочь ему всем, от спецназа до ядерного оружия. Такой подход может быть хорош, чтобы поддержать моральный дух на Даунинг-стрит, где политикам нравится имидж супердержавы или хотя бы находиться в тени другой. Но это не приводит к разумным решениям», — уверен Лукас.

Журналист обращает внимание, что на сегодняшний день бюджету королевства грозит дефицит в размере ₤20 млрд (около $27 млрд). По его мнению, в сложившихся реалиях у Лондона есть два пути. Первый заключается в сохранении «глобального статуса» и ведении войн вместе с США против «более слабых и бедных стран». Однако при таком развитии событий весь британский флот будет охранять два американских авианосца, а Великобритания сохранит «символическое присутствие в Эстонии».

Второй путь предполагает отказ от глобальных амбиций, что означает сокращение флота и армии, но при условии ее лучшего вооружения. «Танки не защитят нас и наших союзников от денег, пропаганды и вмешательства Кремля, а также вторжения хакеров в нашу инфраструктуру и экономику. <…> Самооборона от угроз нового поколения требует глубокого анализа слабостей, которые Россия умело эксплуатирует», — пишет Лукас.

Публицист признал, что для кого-то подобный подход будет выглядеть как «национальное унижение и ловушка», но такая стратегия для Лондона будет более разумной.

В ноябре прошлого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что комитет парламента по разведке изучит вопрос о возможном «вмешательстве России» в референдум по Brexit, а также раскритиковала российские власти за кибершпионаж и попытку посеять раздор в западном мире.

В ответ российский сенатор Алексей Пушков заявил, что миропорядок, который угоден Мэй, связан «с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ и терроризма в Европе». При этом политик подчеркнул, что он себя изжил и «атакой на Россию его не спасти».