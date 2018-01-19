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Госдеп заявил о готовности применить силу в случае агрессии КНДР

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Госдеп США допустил возможность применения силы для противостояния потенциальным актам агрессии со стороны КНДР. Соответствующее заявление ведомство распространило по итогам состоявшегося раунда переговоров Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG).

«США также подчеркнули свою твердую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей для сдерживания потенциальных актов агрессии со стороны КНДР», — приводит заявление Госдепа телеканал RT.

Очередной раунд Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG) США и Южной Кореи состоялся в Вашингтоне 17 января. В мероприятии приняли участие представители внешнеполитических и оборонных ведомств обеих стран.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские дипломаты будут добиваться ужесточения санкций в отношении КНДР в случае очередных провокаций.

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