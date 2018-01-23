Глава ЦРУ рассказал о сроках возможного нанесения удара КНДР по США

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео заявил, что КНДР уже в ближайшие месяцы получит возможность нанести ядерный удар по материковой части Соединенных Штатов. По словам Помпео, Вашингтон «работает над тем, чтобы отдалить данные сроки».

Об этом директор ЦРУ рассказал в эфире телеканала CBS, сообщает сайт «Комсомольской правды». Помпео добавил, что его ведомство знало о готовящемся северокорейском ядерном испытании, которое прошло 3 сентября.

«Программа создания Северной Кореей ядерного оружия активно реализуется и расширяется», —отметил он.

Ранее стало известно, что американские эксперты пришли к выводу, что в распоряжении Пхеньяна может находиться от 10 до 20 ядерных боеголовок.