Россия готова способствовать прямому диалогу КНДР и США

Москва готова способствовать старту прямых переговоров между США и КНДР. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Он отметил, что вопрос о возможных сроках начала такого диалога необходимо адресовать представителям Пхеньяна и Вашингтона.

По словам Моргулова, его следующая встреча со спрецпредставителем США по КНДР Джозефом Юном пройдет в Москве. Дата переговоров пока не определена.

«У Джозефа Юна есть мое приглашение, однако детали предстоящих переговоров и их дату еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам», — приводит ТАСС слова замминистра.

Как отмечает агентство, предыдущий раунд консультаций Моргулова с его американским коллегой проходил в июле прошлого года в Вашингтоне.

Российский дипломат также отметил, что Москва выступает за возвращение к обсуждению экономических проектов между РФ, КНДР и Южной Кореей.

Как сообщал портал iz.ru, Вашингтон ранее в очередной раз заявил о своей готовности дать военный ответ в случае агрессии со стороны Пхеньяна.

Отношения между странами обострились после ракетных испытаний, проведенных КНДР осенью 2017 года. В ответ на запуск ракет США ужесточили санкции в отношении Северной Кореи.

Подробная информация о ситуации, связанной с кризисом на Корейском полуострове, доступна в сюжете портала iz.ru.