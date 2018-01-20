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Россия готова способствовать прямому диалогу КНДР и США

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Москва готова способствовать старту прямых переговоров между США и КНДР. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. 

Он отметил, что вопрос о возможных сроках начала такого диалога необходимо адресовать представителям Пхеньяна и Вашингтона. 

По словам Моргулова, его следующая встреча со спрецпредставителем США по КНДР Джозефом Юном пройдет в Москве. Дата переговоров пока не определена. 

«У Джозефа Юна есть мое приглашение, однако детали предстоящих переговоров и их дату еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам», — приводит ТАСС слова замминистра. 

Как отмечает агентство, предыдущий раунд консультаций Моргулова с его американским коллегой проходил в июле прошлого года в Вашингтоне.

Российский дипломат также отметил, что Москва выступает за возвращение к обсуждению экономических проектов между РФ, КНДР и Южной Кореей. 

Как сообщал портал iz.ru, Вашингтон ранее в очередной раз заявил о своей готовности дать военный ответ в случае агрессии со стороны Пхеньяна.

Отношения между странами обострились после ракетных испытаний, проведенных КНДР осенью 2017 года. В ответ на запуск ракет США ужесточили санкции в отношении Северной Кореи. 

Подробная информация о ситуации, связанной с кризисом на Корейском полуострове, доступна в сюжете портала iz.ru.

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